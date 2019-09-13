закрыть
13 сентября 2019, пятница, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Соболенко уступила в трехсетовом триллере Мартич

3
  • 13.09.2019, 18:45
Соболенко уступила в трехсетовом триллере Мартич
Арина Соболенко

Белоруска провела второй матч за полдня.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира в китайском Чжэнчжоу. В четвертьфинале она в трех сетах уступила хорватке Петре Мартич (23) — 5:7, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 41 минуту, передает pressball.by.

П.Мартич (Хорватия) — А.Соболенко (Беларусь) — 7:5, 5:7, 6:4

Арина Соболенко не реализовала 8 сетболов в матче с Петрой Мартич, дважды позволив сопернице отыграться с 0:40

Отметим, что для Соболенко это был второй поединок за полдня. Ранее она обыграла латвийку Елену Остапенко — 6:1, 6:2.

В полуфинале Мартич сразится с победителем противостояния Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина).


популярное за неделю

Мнение

Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич
Рекорд сорокалетней давности
Рекорд сорокалетней давности Константин Скуратович