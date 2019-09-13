Соболенко уступила в трехсетовом триллере Мартич 3 13.09.2019, 18:45

Арина Соболенко

Белоруска провела второй матч за полдня.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (13 ВТА) не смогла пробиться в полуфинал турнира в китайском Чжэнчжоу. В четвертьфинале она в трех сетах уступила хорватке Петре Мартич (23) — 5:7, 7:5, 4:6. Матч длился 2 часа 41 минуту, передает pressball.by.

П.Мартич (Хорватия) — А.Соболенко (Беларусь) — 7:5, 5:7, 6:4

Арина Соболенко не реализовала 8 сетболов в матче с Петрой Мартич, дважды позволив сопернице отыграться с 0:40

Отметим, что для Соболенко это был второй поединок за полдня. Ранее она обыграла латвийку Елену Остапенко — 6:1, 6:2.

В полуфинале Мартич сразится с победителем противостояния Кристина Младенович (Франция) — Элина Свитолина (Украина).