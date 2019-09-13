Прага вызвала посла РФ из-за претензий по памятнику Коневу 12 13.09.2019, 19:11

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В Праге памятник Коневу облили красной краской

Послу РФ заявили, что вопрос о переносе памятника «кровавому маршалу» является внутренним делом Чехии.

В конфликте вокруг переноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, министерство иностранных дел Чехии в пятницу, 13 сентября, вызвало посла России Александра Змеевского. Замглавы МИД Чехии Алес Хмелар заявил Зеевскому, что вопрос о переносе монумента является внутренним делом Чехии, сообщила представитель чешского внешнеполитического ведомства, передает DW.

Решение муниципальных властей района Прага-6 о переносе памятника Коневу вызвало резкие реакции в России. Так министр культуры РФ Владимир Мединский назвал старосту Праги-6 "гауляйтером местного масштаба".

Посольство РФ в Чехии, в связи с вызовом в чешский МИД российского посла, выпустило заявление, в котором отвергло претензии чешской стороны. "Что касается якобы "чрезмерной реакции" в России на безответственное поведение районных властей Праги-6, то министр культуры РФ В. Р. Мединский в этой связи ранее уже дал исчерпывающий комментарий на предмет того, кто и перед кем должен извиняться", - говорится в этом документе.

Критики Конева напоминают, что этот маршал отдал приказ о подавлении восстания в Венгрии в 1956 году. Власти Праги намерены перенести памятник Коневу, а на его месте установить новый монумент в честь освобождения города. МИД России назвал это решение "циничным".