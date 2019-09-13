Президент Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников-коррупционеров 15 13.09.2019, 19:21

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Родриго Дутерте

Родриго Дутерте заявил, что стрелять надо так, чтоб ранить нечестного чиновника, но не убить его.

Президент Филиппинских островов Родриго Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников-коррупционеров.

Об этом он сказал во время публичного выступления на открытии правительственного центра в Батанге, передает nv.ua со ссылкой на Manila Bulletin.

Однако, по словам президента, стрелять надо так, чтоб ранить нечестного чиновника, но не убить его.

«Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них. Но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование», — сказал президент.

Дутерте подчеркнул, что несмотря на разрешение, личность, выстрелившую в чиновника, к ответственности все равно привлекут и накажут телесно, а от тюрьмы он пообещал в таких случаях защищать.

«Вас не посадят в тюрьму. Вы получите лишь испытательный срок. Если вы подстрелите глупого вора, я защищу вас», — заверил президент.