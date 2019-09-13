Кубок Дэвиса: После первого дня Беларусь и Португалия играют вничью 13.09.2019, 19:42

Счет после первого дня 1:1.

13 сентября в Минском дворце тенниса стартовали матчи первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Соперниками нашей сборной выступают теннисисты Португалии, передает euroradio.fm.

В первом одиночном поединке Илья Ивашко (135-й номер рейтинга АТП) проиграл Жуану Соузе (64) — 6:4, 1:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

В другом матче Егор Герасимов (119) менее чем за час победил Жоао Домингеша (179) — 6:2, 6:3.

Таким образом, счёт в матче Кубка Дэвиса Беларусь — Португалия стал равный — 1: 1.

14 сентября в 11:00 начнется парная встреча. Нашу страну будет представлять Владимир Игнатик и Андрей Василевский, а Португалию — Жуан Соуза и Педро Соуза.

После этого пройдут два одиночных поединка: Егор Герасимов выйдет против Жуана Соузы, а Илья Ивашко — против Жоао Домингеша.