Греф предсказал России обвал цен на нефть и «сырьевой шок» 8 13.09.2019, 19:57

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Герман Греф

Цены упадут значительно ниже $40 за баррель, считает глава Сбербанка.

Российской экономике предстоит пережить обвал цен на нефть и новый «сырьевой шок», заявил в пятницу на Московском финансовом форуме глава Сбербанка Герман Греф. Стоимость барреля, как считает Греф, может упасть «заметно ниже» 40 долларов из-за «снижения потребления нефти в мире и фактически бесконтрольного увеличения» ее добычи, передает finanz.ru.

«Это приведет к очень низким ценам на нефть. <...> У нас огромные вызовы впереди», - сказал Греф, добавив, что Россия пока не готова к таким рискам.

Действия правительства перед лицом этого вызова, по словам главы Сбербанка, похожи на возведение «линии Мажино» (комплекс укреплений Франции границе с Германией во время Второй мировой войны). «Французы были убеждены, что они построили гигантскую цитадель, и французские генералы абсолютно расслабились. Только они забыли, что технологии изменились, и потерпели гигантский крах», - заявил он.

«У нас такая же история, - продолжил глава Сбербанка. - Если мы будем ко вчерашнему кризису готовиться, мы упустим завтрашний».

Национальные проекты за 25 триллионов рублей, которые государство финансирует за счет повышения НДС и экономии на пенсиях с новым пенсионным возрастом, «не дадут искомого результата», предупредил он.

По словам Грефа, сейчас в мире складывается иная модель развития экономики, чем та, которая была десятилетие назад. «Старый инструментарий не работает. Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования», - добавил он.

Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».

Ключевая проблема, подчеркнул Греф, заключается в том, что власть не имеет представления о «бизнес-модели экономического роста».

«Это не зависит от объема денег. В эффективной системе управления ты в отсутствии ресурсов находишь пути решения, в неэффективной модели ты при избытке ресурсов единственное, что производишь, - большое количество шума», - добавил Греф.

Банк России напомним в свой «рисковый прогноз» заложил обвал цен на нефть до 20-25 долларов за баррель в 2020 году.

В этом случае, по расчетам ЦБ, ВВП упадет на 1,5-2%, растеряв весь рост, который Росстат по крупицам выжимал в 2017-19 гг. Инфляция разгонится вдвое (до 7-8%); инвестиции рухнут (на 5,5-6,5%); населению придется сократить потребление (на 1,5-2%), а государство начнет терять золотовалютные резервы (38 млрд долларов).

Главной проблемой станет дефицит валюты: по объему экспортных доходов Россия вернется в 2005 год - 240 млрд долларов (против 415 млрд в этом году).

Граждане и бизнес окажутся отрезаны от возможности закупать зарубежные товары: объемы импорта упадут на 28%, до 177 млрд долларов, минимума с 2006 года.