В Минске установили «умную остановку», за которой наблюдают больше 10 камер 5 13.09.2019, 20:16

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В остановку вложили более 100 тысяч долларов.

Возле станции метро «Немига» со стороны Верхнего города открыли первую в Минске умную остановку. Как она выглядит, что предлагает и где такие появятся еще — в материале tut.by.

Первая интерактивная остановка в Минске теперь работает вместо обычной прежней на Немиге. Она занимает 40 «квадратов» и разделена на два крыла. В каждом есть четыре USB-порта для зарядки гаджетов, кнопка экстренного вызова МЧС или милиции, экран для вызова такси, банкомат и инфокиоск, а также сенсорное табло с расписанием движения транспорта, где можно также задать маршрут и выбрать, на чем доехать.

На остановке работает Wi-Fi, установлены вендинговые автоматы с мелкими товарами.

Для людей на инвалидной коляске есть специальная кнопка для оповещения водителей общественного транспорта. Вызов — и на остановке сверху загорается зеленый знак колясочника. Водитель видит его, выходит на остановку и помогает человеку заехать в автобус.

Чуть позже здесь планируют установить подзарядку для электросамокатов и сегвеев.

Конструкция сделана из металла с элементами триплекс-стекла. На остановке установлено больше 10 камер видеонаблюдения, создатели проекта рассчитывают, что это спасет конструкцию от вандалов и зафиксирует все ложные вызовы.

Дистанционно следит за сохранностью остановки служба охраны. Умная остановка стала частью проекта «Код города», который реализует компания «ГИГ инвест». В компании рассчитывают и на поддержку города в вопросе сохранности остановки.

— Я верю в наших граждан. С хорошими вещами приятно хорошо обращаться, думаю, что проект будут любить и беречь. Это очень дорогой объект, — говорит руководитель проекта «Код города» из компании «ГИГ инвест» Андрей Сущеня.

В остановку вложили более 100 тысяч долларов — это собственные инвестиции компании «ГИГ инвест». Партнером стал Белагропромбанк, он размещает на остановке свое оборудование.

Компания планирует за три года установить сотню таких остановок по всему Минску. Правда, инвестиционный договор с городом не подписан. Пока есть договоренность о сотрудничестве с Заводским районом. «ГИГ инвест» будет участвовать в аукционах за право аренды шести площадок в Заводском районе под такие же умные остановки.

— Проект сложен не созданием, а огромным количеством разрешений, которые нужно получить. По закону мы должны получать все участки на аукционе.

По словам Андрея Сущени, основной доход от остановки придет с рекламы — место ценится из-за большого потока пассажиров. Но окупаемость проекта может оказаться небыстрой.

Первую «умную остановку» установили в Гомеле в 2016 году в качестве пилотного проекта. Там остановка меньше, в ней нет некоторых функций, но летом ее работоспособность обеспечивают солнечные панели, которых в Минске нет. В столицу доработанный проект пришел в 2018 году — тогда состоялся аукцион на право заключения договора аренды для установки первой такой остановки на Немиге. Его выиграла компания «ГИГ инвест», лот ушел за 24 тысячи рублей, с начальной цифры цена взлетела почти в 150 раз. Компания арендует площадку за 515 рублей в месяц.