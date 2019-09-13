ФБР назвало родным жертв теракта 11 сентября имя одного подозреваемого 13.09.2019, 20:45

Родственники погибших будут добиваться раскрытия более полной информации.

Федеральное бюро расследований по поручению администрации президента США назвало юристам имя некоего саудовского чиновника, подозреваемого в подготовке терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, родственники погибших ранее уже просили власти США раскрыть данные засекреченного доклада о ходе расследования. Они планировали использовать эту информацию в рамках иска о содействии координированию терактов 9/11 против Саудовской Аравии.

Адвокат родственников Джеймс Крейндлер отметил, что раскрытое ФБР имя не стало для них чем-то неожиданным. По его словам, родственники погибших будут добиваться раскрытия более полной информации.

11 сентября 2001 года произошла атака террористической организации «Аль-Каида» на башни Всемирного торгового центра в США. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек.