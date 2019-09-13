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Завтра в Беларуси резко похолодает

  • 13.09.2019, 21:24
  • 1,034
Завтра в Беларуси резко похолодает

Местами пройдут кратковременные дожди.

В субботу, 14 сентября, в стране ожидается переменная облачность, передаёт Белгидромет.

Местами (днём преимущественно по северной части страны) пройдут кратковременные дожди. Днём в отдельных районах Витебской области возможны грозы. Ветер будет северо-западный, северо-западный порывистый, днём в отдельных районах сильный порывистый.

Ночью прогнозируется 8-14 со знаком плюс, днём будет 14-20 тепла.

15 сентября ночью осадков не ожидается, утром и днём преимущественно по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный, юго-западный умеренный, днём местами сильный порывистый.

Ночью термометры покажут 3-9 выше нуля, днём прогнозируется от +10 по северу страны до +22 по юго-западу.


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