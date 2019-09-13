Российские власти вновь готовятся заблокировать Telegram 2 13.09.2019, 21:28

Карикатура: Сергей Елкин

В сентябре будет протестировано новое оборудование для блокировки мессенджера.

В Тюмени до конца сентября запланированы испытания блокировщиков мессенджера Telegram. Агентство Reuters сообщило со ссылкой на два источника в сфере телекоммуникации, что оборудование будет проверено на пользователях, передает svoboda.org.

Попытки заблокировать мессенджер Telegram были предприняты в России впервые в апреле 2018 года. Как отмечает "Новая газета", мессенджер до сих пор доступен российским пользователям.

Тестирование должно завершиться до окончания этого месяца. Представители МТС, "Мегафона", "Вымпелкома", Tele2 и "Ростелекома" от комментариев уклонились. Роскомнадзор на запрос агентства Reuters не ответил.

Весной 2018 года суд в Москве постановил незамедлительно заблокировать Telegram. Такое решение было принято после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ России ключи шифрования от переписки пользователей, сославшись на гарантированную Конституцией тайну переписки. В тот же день Роскомнадзор внес мессенджер в реестр запрещенных на территории России сайтов.

Создатель и собственник Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжит работать с помощью встроенных методов обхода блокировок и VPN.

По словам этого же источника, оборудование представляет из себя программно-аппаратный комплекс российского производителя РДП.ру, в котором государственному Ростелекому принадлежит 15%. В марте российские СМИ писали, что решение РДП.ру было признано самым эффективным в ходе лабораторного эксперимента.

Представители крупнейших российских операторов МТС, Мегафона, Вымпелкома, Tele2 и Ростелекома отказались от комментариев.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на запрос Рейтер. Представитель РДП.ру сказал, что не знает, где именно тестируется оборудование компании.

Установка такого оборудования возможна в рамках закона, направленного якобы на защиту российского сегмента интернета и вступающего в силу 1 ноября. Согласно требованиям закона, все операторы связи РФ обязаны установить на своих сетях технические средства, в том числе DPI - Deep Packet Inspection, систему глубокой фильтрации трафика.

Оборудование должно определять источник передаваемого трафика, а также обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика, говорится в документе.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью российским агентствам в июне говорил, что его ведомство готовит большой эксперимент на сетях нескольких операторов связи. Он отмечал, что сможет назвать стоимость и характеристики оборудования в октябре.