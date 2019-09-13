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Пенсионерка: Сейчас в Беларуси в 1000 раз хуже живется, чем после войны

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  • 13.09.2019, 22:21
  • 1,905
Пенсионерка: Сейчас в Беларуси в 1000 раз хуже живется, чем после войны

Слонимская бабушка рассказала о насущных проблемах активисту БНК Виктору Марчику.

В пятницу, 13 сентября, состоялись очередные пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты «палаты представителей» по Слонимскому избирательному округу № 58 представителя Белорусского Национального Конгресса Виктора Марчика. Пикет состоялся около Слонимской районной больницы.

К Виктору Марчика подошла пенсионерка и сказала, что после войны жить было лучше, чем сегодня в 1000 раз, передает «Радыё Рацыя».

«Везде мошенничество, правды нет. Цены невозможные... Теперь деревни пустые, города пусты, пойдешь в больницу - там тебя отравят... », - рассказывала слонимская бабушка. Ее рассказ во время пикета был снят на видеокамеру.


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