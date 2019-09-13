Житель Миннесоты о Лукашенко: Он сбежал из сумасшедшего дома что ли? 9 13.09.2019, 22:26

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Американцу показали видео с высказыванием правителя.

25 миллионов долларов! Примерно столько стоило Минску провести очень важный легкоатлетический матч между сборными США и Европы, на который принудительно сгоняли бюджетников. Одни только призы для спортсменов стоили бюджету около миллиона долларов, пишет «Белсат».

А доходов нет. Несмотря на это, Лукашенко останавливаться не собирается. Да грозит через два года провести еще один такой матч:

«Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки».

Уже создан концепт-арт новой столицы сверхдержавы, однако самые американцы пока относятся к идее Лукашенко довольно скептически.

Житель Миннесоты, США: «Он сбежал из сумасшедшего дома что ли ? Как у вас в стране выглядит ситуация с тяжелыми наркотиками?»

Лукашенко: «Уточняю. Минск станет столицей США, потому что США должны проводить этот матч. С Дональдом Трампом мы договоримся, он победит на выборах, и, я думаю, появится здесь, на этом стадионе».

Так все-таки не Россия вмешивается в выборы в США, а старая проверенная белорусский технология… Однако из-за таких «допущений» Ермошиной страдают ни в чем не винные люди! Так, президент США Дональд Трамп уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который недавно посетил Беларусь.

А вообще Григорьевич уже давно стал несчастливым талисманом для ряда политиков. Болтона — уволили, Януковича — свергли, Каддафи — убили, Чавес и Мугабе — умерли. И все это — вскоре после встреч с Несгибаемым. Ну, разве что только Путина пока ничто не берет.