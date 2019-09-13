Готова ли Россия к «сырьевому шоку»? 4 13.09.2019, 22:29

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Эксперты – о вероятности такого сценария и его возможных последствиях.

России пора вовсю готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти, заявил на Московском финансовом форуме экс-министр экономики, а ныне глава Сбербанка Герман Греф. Как он считает, страна к такому вызову пока не готова.

Сырьевой шок, по его мнению, будет вызван снижением потребления нефти в мире и фактически бесконтрольным увеличением ее добычи, что приведет к обвалу цен на нефть. Греф допустил, что стоимость барреля опустится ниже планки «отсечения» госбюджета, которая составляет сегодня около 40 долларов.

Поэтому глава Сбербанка настаивает на необходимости срочного проведения реформ. По его словам, вопрос диверсификации российской экономики стоит особенно остро.

В недавно обнародованном «Проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» Центральный банк России в качестве самого неблагоприятного для России сценария приводит возможность снижения мировых цен на нефть до $25/баррель в 2020 году, а в наиболее острой фазе кризиса – до $20/баррель.

Опрошенные Русской службой «Голоса Америки» эксперты сошлись на том, что осуществление негативного прогноза вполне вероятно.

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин заметил, что глобальный объем добычи нефти контролю действительно не поддается, несмотря на то, что Саудовская Аравия и еще несколько стран-участников ОПЕК снизили свою добычу.

«Однако часть стран ее, наоборот, повысили: в частности, Ирак и Нигерия, – добавил он. – Россия же вообще никак физически не участвует в снижении добычи нефти, поскольку у всех российских компаний есть свои производственные планы, и они не подчиняются инструкциям Министерства энергетики».

Если в России и сокращается добыча, то по объективным причинам, а не потому, что она следует воле ОПЕК, констатировал Михаил Крутихин: «Таким образом, сегодня нет такого механизма, который бы изменил сложившееся положение. Все страны, имея достаточно технологий и запасов, стремятся сейчас добывать столько, сколько могут, невзирая на то, что нефть относительно дешева».

Такое положение, как ожидается, продлится и, скорее всего, приведет к перенасыщению нефтяного рынка, в результате чего цены, естественно, сократятся, подчеркнул аналитик.

«Никаких прогнозов тут делать, конечно, невозможно, – уточнил он. – Есть и те, кто предсказывает 20 долларов за баррель. Но вероятность того, что цены в отрасли станут низкими, очень велика».

Предупреждение Грефа – это констатация факта, хотя цифры он брал с потолка, резюмировал Михаил Крутихин.

Ранее агентство АКРА также ухудшило прогноз по цене нефти и объему экспорта. При этом АКРА указывало еще и то, что нефтеэкспортный потенциал США за 2019–2020 годы вырастет на 4,7 млн баррелей/день за счет ввода в строй новых нефтепроводов, доставляющих сланцевую нефть к терминалам Мексиканского залива.

Экономический обозреватель Семен Новопрудский согласен, что полностью предугадать, как поведут себя нефтяные цены, не может никто. По его наблюдениям, прогнозы в этом секторе оправдывают себя очень плохо.

«Причем, ошибаются даже не то чтобы в порядке цифр, а в тренде, – утверждает он. – Часто предсказывают снижение цен, когда в итоге наступает их рост. Поэтому Греф выдал скорее гипотетический сценарий».

Вместе с тем журналист уверен, что быстро диверсифицировать экономику не удастся, хотя Россия и пытается снизить долю экспортных доходов от продажи нефти и газа. Проблема, на его взгляд, в том, что все равно это делается преимущественно за счет сырьевых товаров.

«На что сейчас способна Россия? – задается он вопросом. – Она может попытаться нарастить экспорт леса и научиться, наконец, его обрабатывать. Россия – крупный экспортер леса, но при этом довольно мало поставляет на внешний рынок продукции лесной промышленности глубокой переработки. Также Россия может постараться увеличить экспорт вооружений. Вот, по большому счету, и все».

В то же время эксперты разошлись в оценках вероятных последствий «сырьевого шока». Михаил Крутихин предположил, что если цена опустится ниже 40 долларов за баррель и продержится года два, то резервные запасы валюты у России могут иссякнуть.

«Тогда не исключен очень серьезный кризис, который затронет значительную часть населения. Такой сценарий недавно обсуждался на экономическом форуме в Польше, где не исключили повторение с Россией того же, что произошло с Советским Союзом».

Напомним, распаду СССР предшествовал затянувшийся период низких цен на нефть.

Семен Новопрудский считает, что выживание российской экономики при худшем для нее раскладе на нефтяном рынке будет зависеть от того, как именно все будет происходить.

«Сейчас экономика страны сравнительно устойчива. Но тут вопрос – как долго продержатся низкие цены на нефть? Если они будут ниже 40 долларов, скажем, в течение года, то ничего хорошего не последует. Какого-то краха, наверное, не произойдет. Но точно надо ждать ослабление рубля. Потому что зависимость национальной валюты от нефтяных цен хотя и уменьшилась по сравнению с прошлым, однако она все равно налицо», – заключил журналист.

Согласно скорректированному базовому сценарию агентства АКРА, курс доллара в 2020 году составит 73,80 рубля за доллар.