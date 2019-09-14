Эрдоган заявил о переговорах по покупке американских ЗРК Patriot 14.09.2019, 8:04

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Покупка обсуждалась в телефонном разговоре с президентом США.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить с президентом Дональдом Трампом покупку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

В интервью Reuters Эрдоган уточнил, что намерен поднять этот вопрос во время встречи с американским лидером на полях сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

Турецкий президент уверен, что его дружеские отношения с Трампом помогут преодолеть кризис, возникший после покупки Анкарой российских систем ПРО С-400.

Эрдоган уверяет, что обсуждал покупку Patriot во время телефонного разговора с Трампом две недели назад, и пообещал продолжить этот разговор во время встречи.

«Я сказал, что вне зависимости… от покупки С-400, мы можем купить у вас определенное количество ракет Patriot… Но мы должны увидеть условия, которые, как минимум, будут сравнимы с С-400», — утверждает Эрдоган.

Напомним, что в июле 2019 года начались поставки российских ЗРК С-400 для нужд турецкой армии. Анкара пояснила, что контакт с Москвой «продиктован реалиями», так как воздушное пространство Турции является незащищенным.

По мнению Вашингтона, система С-400 не совместима с противоракетной обороной и самолетами Североатлантического Альянса, членом которого является Турция.

США призвали Турцию отказаться от закупки у России комплексов С-400, если Анкара хочет получить американские истребители F-35.