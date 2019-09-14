У Крымского моста обрушился железнодорожный тоннель 10 14.09.2019, 8:39

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По официальной информации, есть погибший.

В пятницу, 13 сентября, у Крымского моста произошел несчастный случай: обрушился железнодорожный тоннель, накрыв собой двух человек, сообщают fakty.ua.

Об этом также пишет в своем Twitter известный блогер RoksolanaToday&Крым.

Эту же информацию подтверждает и местное издание «Керчь.ФМ».

Согласно информации на его сайте, в редакцию позвонил неизвестный, который сообщил об обвале в железнодорожном тоннеле на подъездах к Крымскому мосту.

«На железнодорожном тоннеле что-то обрушилось, есть пострадавшие», — сказали по телефону.

Позже информацию подтвердили у компании-застройщика, сообщив, что один человек погиб, второй «откопался» сам.

Журналисты направились к месту строительных площадок с южной и с северной стороны тоннеля и сделали снимки с видеорегистратора.

«Редакция направила официальный запрос в пресс-службу застройщика, которые подтвердили гибель человека», — говорится в сообщении.

Позже представители застройщика железнодорожного подхода к Крымскому мосту со стороны Керчи Инфоцентр «Крымский мост» официально подтвердили гибель на площадке строительства керченского ж/д подхода.

Редакция «Керчь.ФМ» получила ответ на свой информационный запрос.

«По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь», - говорится в ответе.

В то же время RoksolanaToday&Крым отмечает, что это уже пятый смертельный случай на строительстве моста.

«Еще были падение в трубосваю, падение с опоры 251, противовесом крана придавило, завалило у северного портала в начале проходки в 2017», — пишет блогер.

При этом RoksolanaToday&Крым предполагает, что неприятности со строительством моста на этом не закончатся.