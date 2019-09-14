Для чего государство переписывает белорусов? 37 14.09.2019, 8:53

6,790

Вызовы, с которыми столкнулась Беларусь, повлияли на содержание переписных листов.

Уже через считанные недели стартует перепись населения. Главная ее особенность даже не в том, что будут использоваться высокие технологии, а в содержании вопросов, ответы на которые позволят оценить отношение населения к политике государства, пишут naviny.by.

Перепись населения: цена вопроса

Перепись населения на территории Беларуси стала проводиться еще с конца XIX века. В советские годы перепись стала регулярной, правда, ее результаты не всегда публиковались, так как иногда совершенно не устраивали руководство огромной страны.

Так, например, перепись, проведенная в 1937 году, указывала на явные демографические, социальные и экономические проблемы, и по этой причине ее данные не были в те годы опубликованы, а организаторы переписи были репрессированы.

С момента обретения Беларусью независимости проведено уже две переписи населения — в 1999 и в 2009 годах. У третьей переписи будет несколько особенностей.

У населения появится возможность в период с 4 по 18 октября принять участие в переписи самостоятельно через интернет, а к тем, кто этим правом не воспользуется, в третьей декаде октября придут переписчики. Причем не с бумажными переписными листами, а с их электронным вариантом, который загрузят в планшеты.

Белстат рассчитывает на доброжелательность граждан и надеется, что переписать удастся практически все населения. Если в переписи примет участие более 98% граждан, статкомитет будет считать такой результат «отличным», а если 95-98% — «хорошим», менее 95% — «удовлетворительным».

В некоторых странах (в частности, в Польше) за отказ от участия в переписи население штрафуют. В России также хотели для переписи, которая пройдет в октябре 2020 года, ввести ответственность для отказников, однако Росстат все же отказался от этой идеи.

Национальный статистический комитет Беларуси пока не считает нужным вводить штрафы за неучастие в переписи населения. Глава статкомитета Инна Медведева на пресс-конференции на этой неделе отметила, что «на данном этапе мы пока не поддерживаем эту идею».

«Результаты пробной переписи, которую мы проводили, показали, что население достаточно открытое и хорошо предоставляет информацию», — отметила Инна Медведева, отвечая на вопросы БелаПАН.

Еще одной особенностью предстоящей переписи станет то, что проводится она преимущественно за счет внебюджетных источников. Статкомитет пока не раскрывает данные о цене вопроса, но при этом сообщает, что если в 2009-м перепись была профинансирована на 95% за счет бюджета, то в этот раз — только на 35%.

Академией управления при Лукашенко на основе сведений Национального статистического комитета в сентябре этого года подготовила материалы для информационно-пропагандистских групп, действующих при госорганизациях. В этих материалах говорится, что в 2009 году сумма расходов, связанных с проведением переписи населения, в расчете на одного жителя Беларуси составила 1,53 доллара.

«Расходование финансовых средств для подготовки и проведения переписи 2019 года осуществляется в режиме экономии бюджетных средств», — говорится в материалах для информационно-пропагандистских групп. Экономия эта обеспечивается в основном за счет международной технической и спонсорской помощи.

В частности, почти 90% потребности в оборудовании, необходимом для проведения переписи, обеспечено за счет внебюджетных источников, что позволило сэкономить порядка 11,86 млн рублей. Кроме того, для проведения переписи (в частности, интернет-переписи) Белстат получил грант от Всемирного банка на 1,9 млн долларов.

В республиканском бюджете на этот год зарезервировано 8,3 млн рублей на проведение переписи. Учитывая, что за счет бюджета перепись планируется финансировать на 35%, выходит, что суммарная стоимость переписи (с учетом стоимости оборудования, которое предоставили спонсоры) оценивается в районе 24 млн рублей.

Окончательную стоимость переписи Белстат обещает обнародовать после ее проведения.

Новая «фотография» населения

Оправдают ли себя затраты на перепись населения? Глава Белстата Инна Медведева, которая до прихода на эту должность почти десять лет руководила главным экономическим управлением администрации Лукашенко, уверена, что польза от переписи для страны будет огромной.

«Известные экономисты говорят, что доходы от переписи вы увидите в течение десяти лет после ее проведения. Они (доходы) выражаются в развитии страны», — заявила Медведева, отвечая на вопросы БелаПАН.

Она обратила внимание, что перепись позволяет получить не только демографические характеристики, но и узнать о мотивах поведения населения.

«Перепись предоставит «фотографию» населения, которая позволит увидеть, как размещены трудовые ресурсы, почему население не работает в конкретном городе, а переезжает в другой населенный пункт», — отметила Медведева.

По сравнению с предыдущей переписью, состоявшейся в 2009 году, в переписных листах появилось несколько новых интересных вопросов.

В частности, переписчики будут спрашивать, почему респондент не работает по месту жительства, почему отказался искать работу, почему планирует выезжать за границу и на какой период времени, а женщин спросят, планируют ли они рожать детей и в каком количестве.

Все эти вопросы так или иначе о том, насколько населению хорошо живется в стране, отметил в комментарии для БелаПАН старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Лев Львовский.

«Достаточно ли хорошо, чтобы вы хотя бы потенциально хотели заводить детей? Являются ли результаты деятельности государства настолько неудовлетворительными, что вы хотите уехать? Хорошо, что правительство пытается узнать мнение населения по этим темам», — считает Лев Львовский.

По мнению экспертов, новые вопросы, внесенные в переписные листы, возникли там неслучайно.

«У нас из года в год сокращается население, особенно это касается регионов, также уменьшается численность людей трудоспособного возраста. Поэтому тема отъезда нашего населения в другие страны, а также миграция этого населения внутри страны — важные моменты, на которые обязано обращать внимание государство», — полагает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

Экономисты считают, что вопрос о планах населения покинуть страну очень уместны, и его обязательно нужно задавать во время переписи.

«Вопрос очень хороший. Один из главных показателей эффективности государства состоит в том, хотят ли люди в нем жить», — говорит Лев Львовский.

Планы семей по рождению детей — также важная тема, которую стоит поднимать во время переписи, считают эксперты.

«В Беларуси мы наблюдаем довольно щедрую семейную политику, которая выражается и в единовременных выплатах за рождение детей, и в пособиях на детей до трех лет, и в строительстве жилья для многодетных, но большого эффекта от этой политики пока не видим. Поэтому важно изучать демографические установки населения», — считает Катерина Борнукова.

Представители международных финансовых организаций надеются, что данные переписи населения станут предпосылкой для повышения эффективности государственной политики.

«Надеемся, что данные переписи населения будут использоваться исследователями и приняты во внимание лицами, вырабатывающими социально-экономическую политику, чтобы сделать ее более эффективной и ориентированной на результат», — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН страновой экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук.

Во многих странах, добавил он, данные переписи населения служат информационной основой для выработки решений по важным социально-экономическим вопросам.

Для Беларуси это также весьма актуально, поскольку появляются новые тенденции, считает эксперт.

«Например, внутренняя и внешняя миграция, а также демографические изменения, включая старение населения, — это те вызовы, на которые следует реагировать уже сейчас, ведь от решения этих вопросов зависит качество человеческого капитала на уровне страны и отдельных регионов», — подчеркнул Кирилл Гайдук.