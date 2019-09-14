На одном из крупнейших НПЗ в мире произошел пожар 3 14.09.2019, 8:57

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Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

В районе ЧП, по данным журналистов, слышны звуки выстрелов.

Пожар произошел на территории предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии на месторождении Абкайк. Об этом сообщают местный телеканал Al-Arabiya и Associated Press, передает РБК.

По данным американского агентства, появлению огня предшествовал взрыв. «На видео [с места происшествия] слышны звуки выстрелов. Можно увидеть поднимающийся над горизонтом дым, пламя заметно издалека», — утверждает AP, не указывая конкретные ролики.

Соответствующие такому описанию кадры опубликовал на своей странице в Twitter журналист из Йемена Ахмад Алгобари. Он также сообщает о выстрелах.

Al-Arabiya со ссылкой на собственного корреспондента пишет, что пламя взято под контроль. О причинах произошедшего и возможных жертвах не сообщается.

You can hear gun fires on this video in #Buqyaq. #Saudi. pic.twitter.com/PZzW95Weyp — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) September 14, 2019

Как отмечает AP, Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире, он может перерабатывать до 7 млн т баррелей в день. В 2006 году боевики-смертники запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» предприняли неудачную попытку устроить взрыв на заводе.

Saudi Aramco — государственная компания Саудовской Аравии, контролирующая нефтяные мощности страны. В 2018 году эксперты Moody’s Investors Service назвали ее самой прибыльной компанией в мире — чистая прибыль Saudi Aramco составила $111,1 млрд. Это больше, чем показали Apple, Google и ExxonMobil вместе взятых.

На выходных финансовые рынки закрыты по всему миру, в пятницу нефть марки Brent торговалась по $60 за баррель.