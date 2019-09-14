Почему «вакханалия» так насторожила Лукашенко? 34 14.09.2019, 9:17

6,236

Власти «закатали» деньги в цемент и не только.

На это неделе Комитет госконтроля вынужден был признать, что объявленая Лукашенко «модернизация» цементных заводов в Беларуси потерпела фиаско. По итогам провальной кампании, в цемент было безвозвратно «закатано» более миллиарда доллара бюджетных денег.

Похожий «результат» имели многие масштабные инициативы диктатора: достаточно вспомнить «модернизацию» деревообработки или добычу нефти в Венесуэле.

Как оценивают деятельность «главного экономиста» граждане страны? На вопросы Charter97.org отвечает предприниматель из Молодечно, активист «Европейской Беларуси» Андрей Марков.

- Миллиард долларов — очень серьезная сумма для белорусского бюджета. Как вы оцениваете то, что эти деньги были потрачены «в никуда»?

- Ну наконец они признали то, что «закатали» деньги в цемент. Это даже внушает какую-то надежду: может, белорусские власти признают и другие свои ошибки. Ведь «модернизации» происходили на только в этой сфере, но и во многих других отраслях.

- А почему эти модернизации практически всегда заканчиваются провалом?

- Смотрите, в случае с цементными заводами власти рассчитывали на то, что они увеличат объемы производства, а цена на цемент при этом останется прежней. Но они не учли базового экономического закона: при увеличении производства цены на продукцию падают. И потребность в цементе на рынке не растет сама по себе никоим образом.

И то, что по итогам отчетов они увидели, что потерпели фиаско — это, по моему мнению, очень здорово. Главное, чтобы эти люди увидели, осознали и приняли как должное то, что фиаско они потерпели по многим направлениям, в совершенно разных отраслях.

Почти в каждой из отраслей «модернизация» после вложения колоссальных средств, как я уже говорил, заканчивалась крахом.

Потому что все это происходит следующим образом: Лукашенко говорят, что есть отрасль, которую необходимо «модернизировать», потому что вроде бы перспективная. Он дает добро и выделяет деньги. Как мы видим, на сегодня речь идет уже о миллиардах долларов. А дальше он «умывает руки»: мол, я все сделал — теперь вы «модернизируйте».

А в итоге — хорошо, если хотя бы половина этих денег доходит до объектов «модернизации». Значительная часть достаточно эффективно, при помощи «распилов», оседает где-то на руках. В конечном итоге никто экономических показателей не считает. Главное — написать отчеты о том, сколько было «реализовано» денег, а что будет потом — никого не волнует.

Поэтому все эти «модернизации» терпят закономерный крах. По хорошему, нужно анализировать множество экономических факторов: каковы особенности конкретной отрасли и предприятий внутри ее, нужна ли рынку дополнительная продукция и так далее.

Но, как можно судить из белорусского опыта, этого не делается.

- Получается, что «модернизациями» занимаются экономически неграмотные люди?

- Я уверен, что среди экономистов, с которыми работает правительство, есть вполне себе и образованные люди.

Главное здесь в том, что экономическая политика на самом верху у нас не направлена на достижение каких-то существенных экономических показателей. Это в принципе — свойство «экономической модели» Лукашенко.

Как говорилось уже давно — «я свою страну за цивилизованным миром не поведу». Это означает, что он готов пойти путем ни РФ, ни тем более Европы. Не готов проводить быструю (и вначале даже болезненную) капиталистическую реформацию с последующим увеличением доходов предприятий и населения.

Лукашенко пошел «третьим путем». И это очень странный путь, который можно условно назвать «экономическим социализмом», а по факту — это модель ничегонеделания. Та модель, которая была в конце СССР и привела к его упадку, она по сути осталась. И те вопросы, которые необходимо было решить еще в 1980-х или 1990-х, при Лукашенко так и остались нерешенными.

- Вы собираете подписи на пикетах в качестве кандидата от «Европейской Беларуси». Как люди, которые к вам подходят, оценивают экономическое положение Беларуси?

- Я бы в начале отметил, что люди в целом выражают мне поддержку — хотя бы за то, что мы, активисты под флагами Евросоюза и бело-красно-белой символикой, есть, что мы не боимся, мы выходим на улицы, ведем себя активно и стараемся действовать. И это уже нравится людям.

По поводу экономики мне приходилось слышать не мало эмоциональных признаний. Буквально вчера подходила одна женщина, преподаватель. Говорила, что очень надеется на молодежь, на активный пассионарный пласт, который может что-то поменять к лучшему. У нее один сын уехал и работает в США. Второй — закончил консерваторию и работает в военном оркестре. Он буквально плакал, когда рассказывал ей, сколько там зарабатывает и как вместо профессионального развития их отправляют, я извиняюсь, чистить туалетные кабинки.

Экономически большая часть населения Беларуси не живет, а существует — люди так и говорят на пикетах по сбору подписей. Когда мы собирали подписи по квартирам, был один дом от молодеченского предприятия «Электромодуль», которое уже фактически развалилось. Пройдя по квартирам, я не поверил, что очень действительно происходит рядом, что люди так живут. По сравнению с тем, что говорят нам по телевизору — это просто другая планета, просто фантастика.

Советую каждому пройтись и пообщаться с людьми с обанкротившихся предприятий — это оказывает колоссальное воздействие на сознание и после этого уже не можешь просто сидеть и ничего не делать.

- На днях Лукашенко снова назвал эти «выборы» «вакханалией». При этом он отметил, что «выборы» являются репетицией «президентских» и ему не позволят «спокойно пройти» эти периоды. Почему так заволновался диктатор?

- Думаю, он назвал это «вакханалией», потому что увидел, что очень много кандидатов из оппозиции — причем это люди, которые внушают народу доверия больше, чем он.

Лукашенко понимает, что есть достаточно сильная противоборствующая ему сторона. Возможно, ему показали «картинку», как люди стоят на улицах с национальной символикой, с лозунгами «Лукашенко должен уйти» — и к ним подходит много народу, выражают поддержку, подписываются. И, я думаю, его это очень волнует и настораживает.

- Подтверждают ли настроения людей на пикетах, что ему есть из-за чего волноваться?

- Да. Люди действительно очень разочарованы действующей властью. Хотя до сих пор многие в Молодечно не побороли страх и, например, поддерживают словами, но не оставляют своих паспортных данных.

Ключевое мое наблюдение: людям пора понять, что бояться нечего. Если они не будут действовать, все останется в прежнем русле и страна будет медленно идти ко дну.

Думаю, что всем нам необходимо активнее принимать участие в кампаниях, направленных на перемены в стране. Только так мы сможем прийти к чему-то хорошему и начать жить достойно.