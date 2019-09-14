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Ученые выяснили, как под Европой оказался древний континент

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  • 14.09.2019, 9:25
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Ученые выяснили, как под Европой оказался древний континент

Международная команда геологов раскрыла тайны Большой Адрии.

Большая Адрия – имя древнего гипотетичекого континента размером с Гренландию. Недавно группа учёных из Нидерландов, ЮАР, Норвегии и Швейцарии пролила свет на его прошлое, представив итоги 10-летней работы – сбора и анализа проб грунта и горных пород, пишет nat-geo.ru.

Фото: Douwe J.J.van Hinsbergen et al. / Sciencedirect

240 миллионов лет назад Большая Адрия откололась от суперконтинента Гондвана (он включал в себя современную Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду, Индийский субконтинент и Аравийский полуостров). Новорождённый континент двинулся на север, где столкнулся с другим участком суши, который теперь мы называем Европой. Это произошло около 100-120 миллионов лет назад.

Фото: Douwe J.J.van Hinsbergen et al. / Gondwana Research (2019)

Тектоническое столкновение происходило со скоростью не более 3-4 сантиметров в год, но неумолимые силы разрушили Большую Адрию – кусок земной коры 100 км толщиной – и загнали большую часть континента глубоко в мантию Земли, под Европу.

Сегодня на поверхности осталось лишь немного скал, оторванных от Большой Адрии при столкновении. Их можно увидеть: это скалы (в частности, известняковые) в гористых регионах южной Европы, а более мелкие фрагменты пород рассеяны по более чем 30 странам, от Испании до Ирана. Большая часть континента находится на глубине 1500 километров под поверхностью планеты.


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