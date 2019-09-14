«Расширяем пространство свободы»3
- 14.09.2019, 9:45
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Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей прошли в новых городах.
Об этом сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».
«Расширяем пространство свободы. 13 сентября новые пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей прошли в Бобруйске, Мозыре, Светлогорске и Светлогорском районе», — говорится в сообщении.
Сегодня, 14 сентября, пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей пройдут в следующих местах:
Минск
Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 17.00 — 19.00,
Перекресток улиц Уральская и Фроликова: 11.00 — 17.00,
Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,
Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 16.00,
Улица Кальварийская, 24 гипермаркет «Корона»: 16.30 — 19.30,
Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,
Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.
Проспект Независимости, 15: 12:00 — 16:00
Брест
Улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00
Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.