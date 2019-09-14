Где ты теперь, генерал? Телеграмм-канал «Серпом По»

14.09.2019, 9:51

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В России теперь все танцуют вокруг фамилии «крота».

Забегали. Засуетились. Завертелись волчками. Ж-ж-ж!!

Захарова, Песков, «источники агентства «Интерфакс», мистер No comments - Ушаков.

Теперь все танцуют вокруг фамилии «крота» «Смоленков». Он, кстати, госсоветник 3-го класса. По армейским понятиям – генерал-майор.

Не расскажи о Смоленковее CNN, не напиши New York Times, так бы и жил российский народ в приятной дреме.

Два года власти скрывали историю со Смоленковым. Прятали провал ФСБ, МИДа, Администрации.

Но сейчас завесы пали.

И надо бы властям нанести ответный удар. Снять фильмы о герое, беседовать с учителями, родными, руководителями. Пустить по НТВ документалку «Смоленков. История предательства». Там показать, как разлагался Смоленков – ребенком мечтал о чуинг-гаме, слушал KISS, фарцевал. Поведать о том, какой аморальный образ жизни он вел, мешая виски с проститутками. Как продался в Вашингтоне американской разведке. Что был уже на заметке, и вот-вот уже почти взяли, но … Бежал, бежал, бежал.

Еще бы неплохо подпустить Соловьева с Брилевым в эфире, увеличить громкость. Чтобы с негодованием говорили: «Кто ему помешал?! Вот я – Брилев, британский гражданин и патриот с миллионной квартирой на Темзе. Вот я – Соловьев, итальянец и с нами Бог! Значит – можно жить на Западе и служить Путину!»

А международный советник Путина Ушаков? Пусть бы, как в фильме «Свой среди чужих …» про Шилова говорил скороговоркой: «Нет, нет! Не верю! Не верю!».

Ничего этого нет. Вялые шаманские танцы с целью замять скандал.

И только Захарова, прищурив глаз, строчит на позиции, словно пулеметчица, письма в обалдевший Интерпол. «Найдите его! Найдите!» Та-та-та!!

Телеграмм-канал «Серпом По»