Ирония судьбы: как Чиж БАТЭ помогал 1 Михаил Миронович, «Солидарность»

14.09.2019, 9:59

1,127

Все это по-своему символично.

20 лет назад борисовский БАТЭ впервые в истории завоевал звание чемпиона Беларуси по футболу. Практически одновременно с этим событием владельцем минского «Динамо» стал хозяин «Трайпла» Юрий Чиж, крупный бизнесмен, приближенный к Лукашенко.

Казалось, после этого дела легендарного клуба наладятся, и два неудачных сезона (1998 – 8-е место в чемпионате, 1999 – 6-е) пройдут, как с белых яблонь дым. Вышло иначе.

Отрезок 2000-2005 для «Динамо» постфактум можно назвать относительно неплохим. Минчане один раз выиграли чемпионат (но уже на старте следующего сезона тренер, добывший «золото», был уволен), дважды были вторыми, дважды – третьими…

А потом началась эра БАТЭ. И Юрий Чиж, как ни странно, этому в немалой степени поспособствовал.

Увел тренера у БАТЭ

В 2007-м, сразу после того, как борисовчане выиграли золото второй раз подряд, Юрий Чиж переманил к себе их главного тренера Игоря Криушенко. Казалось бы, логичный ход, убивающий двух зайцев: минчане укрепляются, конкурент ослабляется…

На практике вышло иначе. Юрий Чиж, сам того не желая, расчистил дорогу Виктору Гончаренко, возглавившему БАТЭ. Этот специалист оказался минимум на три головы выше своего предшественника.

Именно при Гончаренко БАТЭ впервые пробился в групповой раунд Лиги чемпионов и стал завсегдатаем осенних стадий еврокубков. Весьма сомнительно, что с Криушенко борисовчане достигли бы таких высот. Сам «перебежчик», кстати, был уволен из «Динамо» меньше, чем через год, как не оправдавший надежд.

«Подарил» БАТЭ лидеров

В 2014 году лучшим футболистом чемпионата Беларуси стал Игорь Стасевич. У этого полузащитника – любопытная судьба. Будучи коренным борисовчанином, он провел 9 сезонов в БАТЭ, но в какой-то момент у него испортились отношения с Виктором Гончаренко. Игрок перешел в нижегородскую «Волгу», но там не задержался, и вскоре перебрался в «Гомель», а оттуда в минское «Динамо».

Сезон-2014 Стасевичу особенно удался. Он забил 12 голов и отдал 18 результативных передач. В конце года у полузащитника заканчивался контракт. Но Чиж решил, что запросы Стасевича не соответствуют его игровым качествам, да еще и заявил «Трибуне»:

«Извините, но для таких денег нужно было лучше играть. Стасевич провел у нас три года, и вопросов нет только по последнему. Предыдущие два были ни о чем. И если честно, прошедшая осень в исполнении Игоря меня тоже несильно впечатлила».

После таких уничижительных выпадов Стасевич вернулся в БАТЭ (Гончаренко к тому времени уже перебрался в российский чемпионат), где деньги нашлись. Вложения в этого игрока окупились многократно: вот уже на протяжении 5 лет он является лидером борисовчан. В 2015 и 2018 годах Стасевич признавался лучшим футболистом чемпионата Беларуси. Кроме того, он попортил немало крови минскому «Динамо».

И это не единственный подобный случай. Станислав Драгун на протяжении 5 лет был любимцем динамовских болельщиков. Затем полузащитник почти столько же времени провел в российских клубах. А когда вернулся в Беларусь, неожиданно сделал выбор в пользу БАТЭ.

«Если бы Юрий Саныч Чиж захотел моего возвращения, именно так и произошло бы», – сказал Драгун «Прессболу». Но владелец «Динамо» не снизошел хотя бы до звонка экс-капитану. А Анатолий Капский ради того, чтобы договориться со Станиславом Драгуном, бросил все другие дела и выехал на встречу сразу.

В результате Драгун уже третий год как один из ключевых футболистов БАТЭ. И в первом же матче за борисовчан против бывших одноклубников забил победный гол.

Превратил «Динамо» в колхоз «15 лет без урожая»

Это уже стало анекдотом: Юрий Чиж регулярно менял наставников «Динамо». Иногда несколько раз за сезон.

За без малого 20 лет, что «Динамо» принадлежало «Трайплу», через команду прошли 33 (!!!) главных тренера. Игроки тоже зачастую завозились пачками, потом отправлялись восвояси, а на их место прибывал новый призыв. Со стороны все это выглядело диковато, но Чиж упрямо гнул свою линию…

На фоне постоянных пертурбаций в стане главного конкурента задача БАТЭ изрядно облегчилась. Борисовский клуб перехватил у минского статус флагмана белорусского футбола – 13 раз подряд выиграл чемпионат Беларуси. А «Динамо» превратилось в колхоз «15 лет без урожая»: последний трофей столичная команда завоевала в далеком 2004-м.

По странному совпадению, эпоха безраздельного доминирования БАТЭ может закончиться вскоре после того, как у Чижа отобрали «Динамо». Конечно, причина не в том, что один из самых противоречивых менеджеров белорусского футбола отошел от дел. Нынешние проблемы «желто-синих» связаны в первую, вторую и третью очередь с тем, что год назад ушел из жизни создатель борисовского чуда Анатолий Капский.

И всё же то, что БАТЭ засбоил именно тогда, когда лишился завидного оппонента, по-своему символично…

Михаил Миронович, «Солидарность»