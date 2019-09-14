Активист Валерий Бычковский вышел на свободу 2 14.09.2019, 10:31

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Валерий Бычковский

У кого-то сдают нервы?

Активист подал заявление на замначальника охраны ТЦ «Скала», который на него напал во время пикета.

Активиста Валерия Бычковского освободили поздно вечером 13 сентября, сообщает пресс-служба «Европейской Беларуси».

Активист подал заявление на замначальника охраны ТЦ «Скала», который на него напал во время пикета.

Сразу после этого он вместе с представителем правозащитной службы «Европейской Беларуси» отправились в ближайший травмопункт, где зафиксировали ушибы и ссадины, нанесенные ему заместителем начальника ТЦ «Скала» Андреем Чумаком.

- Садина на лбу, ушиб на колене, ходить сложно. Сегодня иду в поликлинику — так посоветовали врачи. Что касается причин произошедшего, то вчера попытки подобных провокаций были в разных местах. Возможно, это самоуправство отдельных людей, а, возможно, у кого-то сдают нервы, - сказал Валерий Бычковский.