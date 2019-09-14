«Проект»: Дмитрий Медведев гонит самогон 10 14.09.2019, 10:51

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Иллюстрационное фото

Премьер РФ занимается этим в своей резиденции «Миловка».

Работа председателем российского правительства занимает далеко не все время Дмитрия Медведева — в свободные часы он производит самогон, следует из слов трех собеседников «Проекта», знакомых с этой стороной жизни премьера. Завтра у Медведева день рождения (ему исполняется 54 года), и самое время рассказать об этой деятельности второго лица российского государства:

- Фотографию самогона, произведенного «цехом» Медведева, вы можете увидеть под этим постом. Снимок сделан за дегустацией продукта (по отзывам он очень качественный) одним из тех людей, кому премьер подарил свой напиток.

- Обычно Медведев дарит самогон членам правительства и иностранным лидерам. Свидетельств того, что премьер его продает, нет.

- Видно, что глава правительства не стал оригинальничать с оформлением и так и назвал свой самогон: «Самогон». А на этикетку Медведев поместил изображение медведя.

- Премьер сам следит за производством и обновлением ассортимента. Недавно запустил малиновый самогон, утверждает его знакомый.

- Гонит премьер в усадьбе «Миловка» — это его неформальная резиденция под Плесом. Самогон производится партиями, не в домашних условиях – это видно и по специально сделанной для напитка таре. Один из собеседников рассказывает, что видел на этикетке бутылки маркировку «Миловская винокурня», но в официальных источниках «Проекту» не удалось обнаружить ни такого места в окрестностях Плеса, ни лицензии на производство. Зато на территории усадьбы есть несколько корпусов, напоминающих ангары рядом с полями (они отмечены в карте Wikimapia как зернохранилища).

- Усадьба «Миловка» стала широко известна после расследования Алексея Навального. Собеседники «Проекта» рассказывают, что премьер вместе с супругой Светланой даже после расследования продолжают туда часто ездить: его регулярно видят местные жители, он любит покупать картины в художественных галереях Плеса и просто гулять в окрестностях. Формально усадьба по-прежнему принадлежит связанному с Медведевыми Фонду «Градислава» (говорится в выписке Росреестра).

- Российские власти активно борются с нелегальным производством алкоголя. И требуют регистрировать оборудование, которое может произвести 5,5 литра самогона в сутки. За владение незарегистрированным аппаратом владельцу грозит штраф. Медведев никогда не рассказывал собеседникам «Проекта», сколько он гонит.

- Пресс-секретарь премьера Олег Осипов не ответил прямо на вопросы «Проекта». Зато сообщил: «Смотрите, обычный подарочный набор это: самогон всем нашим иностранным гостям, высококлассное Тосканское вино с известных виноградников всем коллегам (винодельня Медведева в Тоскане фигурировала в расследовании Навального — «Проект»). Мясо молодых бычков от компании Мираторг. Ещё все обязательно получают компот в банках».