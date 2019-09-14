«Брестская весна»: Пикет «Европейской Беларуси» по сбору подписей популярен среди брестчан 14.09.2019, 10:57

Люди любят фотографироваться на фоне национальной символики под звуки белорусских песен.

С 8 сентября на улицах Бреста можно увидеть пикет по сбору подписей за выдвижение активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк в кандидаты в «депутаты парламента», сообщает «Бресткая весна».

Пикет привлекает внимание и пользуется популярностью среди брестчан. Они часто оставляют свои подписи, любят фотографироваться на фоне национальной символики под звуки белорусских песен. По словам сборщиков подписей, инициативная группа насчитывает 20 лиц. Подписи собирают по домам и на улице, вчера хорошо шел сбор подписей на улице подписалось более 40 человек.