Виктор Шендерович: У меня только один вопрос к тем, кто окропил Тверь святой водой 6 14.09.2019, 11:01

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Виктор Шендерович

Да хоть шамана бы сбросили.

Российский сатирик Виктор Шендерович прокомментировал на «Эхе Москвы» странную акцию ко Дню трезвости в Твери.

Напомним, в тот день над городом пролетел самолет со святой водой, иконами «Неупиваемая чаша» и Иоанна Предтечи, а также мощами местных святых. Окропить город с высоты в 200-300 метров решили для того, чтобы избавить жителей от пьянства и блуда священники. Для этого потребовалось 70 литров святой воды.

— Хотите — верьте, хотите — нет, но однажды, увидев пролетевший самолет, муж сказал своей жене, что он завяжет с алкоголем. И завязал, — рассказал тверской священник Александр Горячев о случаях «чудесного избавления от пьянства».

«Да хоть бы шамана сбросили, — иронизирует по этому поводу российский сатирик Виктор Шендерович в интервью на «Эхе Москвы». — Это же оно и есть. У меня как налогоплательщика только один вопрос: на какие деньги они это делали. Это общество трезвости скинулось. Это кто? Они этот АН-2 сами построили? Они его арендовали на свои деньги?

Мощи меня не интересуют и святая вода тоже. Меня интересует АН-2, керосинчик. Где деньги, Зин? Это вот здесь, где мы скидываемся на больных несчастных на операции детям. Да. Вот страна, где мы собираем Христа ради на операции детям. Это вот в этой стране происходит окропление за казенный счет? Оно, конечно, за казенный. Можно даже не сомневаться».

Впрочем, многим акция тверских священников показалась, мягко говоря, странной, а слова священника о «чудесном избавлении» одного алкоголика поставили под сомнение результативность акции.

«Боюсь, этот эффект «святой воды» (если абстиненцию ОДНОГО жителя города можно считать таким эффектом) доказывает скорее полную бесполезность этого метода борьбы с пьянством и блудом... Смелые ребята эти наши священники, подвергать такому испытанию веру паствы», — написал в комментарии на Снобе журналист Сергей Мурашов.

Известно, что первый День трезвости в России провели в 1913 году по инициативе церкви. Дату — 11 сентября по новому стилю — выбрали в честь православного праздника Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, когда нужно поститься.