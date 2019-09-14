«Ваня ударил Влада по шее. Тот упал — и все» 8 14.09.2019, 11:14

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Как в школе под Буда-Кошелево на самом деле погиб ребенок.

15-летний Влад учился в 9-ом классе средней школы села Николаевка Буда-Кошелевского района. 12 сентября он умер на перемене. По сообщению Следственного комитета, «школьнику стало плохо, он упал в обморок». Однако школьники говорят, что Влада ударил одноклассник, сообщает Радио Свобода.

Теперь с причинами трагедии разбираются следователи. В семье было шестеро детей. Младшие — братья-близнецы Влад и Сергей учились в 9 классе.

Мать мальчиков не может пока разговаривать — семья как раз ждет гроб с сыном. Завтра состоится погребение.

Трагедия произошла на глазах Сергея — брата Влада. Он говорит, что брат шел в школу «как обычно», был веселым.

— Потом вышли из туалета, Иван говорит на Влада: «Иди сюда!» Тот побежал убегать, Рома поставил ему подножку, Влад упал. Роман стал его поднимать и ударил по шее. Влад согнулся, потом упал, ему стало плохо. Позвали учителей, потом вызвали «скорую», — рассказал Сергей.

Медики не успели спасти парня — он умер в «скорой». Потом учителя собрали детей на «линейку». Во время линейки стало известно, что Влада не стало.

По словам Сергея, вечером 12 сентября к ним приходили родители Ивана и его брат — просили прощения. Школьник говорит, что Ивана задержали, он в милиции.

В следственном комитете пока не делятся обстоятельствами трагедии и не подтверждают информацию о задержании школьника.