Гончарук: Хочу немного перефразировать выражение Трампа 1 14.09.2019, 11:19

Премьер-министр заявил о том, что «Украину нужно снова сделать великой».

В ходе форума YES в Киеве премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о планах правительства относительно роста экономики страны, сообщает gordonua.com.

"Я связываю экономический рост с ростом уровня иностранных инвестиций", – заявил Гончарук. По его словам, маркером роста экономики станет тот факт, когда большой украинский бизнес начнет инвестировать в Украину.

В планах правительства – рост от 5% до 7% в год.

"Мы точно знаем, как это сделать, но для этого нужны не очень популярные трансформационные изменения", – подчеркнул премьер-министр.

Он перечислил первоочередные действия Кабмина: открытие рынка земли, либерализация постсоветского регулирования трудовых отношений, наведение порядка с монополиями, защита окружающей среды, решение проблемы демографии.

"До конца года мы должны провести инвентаризацию того, что у нас есть, и мы этим уже занимаемся", – сказал Гончарук.

По его словам, Кабмин планирует в этом году провести перепись населения.

"Мы думаем над тем, как провести перепись уже в этом, а не следующем году... Я не думаю, что это можно сделать полностью, но какую-то часть мы точно сделаем", – отметил Гончарук.

Он добавил, что следующий год в Украине станет годом больших системных реформ.

Гончарук напомнил, что четыре года назад на YES выступал нынешний президент США Дональд Трамп, "в которого тогда никто не верил".

"Его выражение я хочу немного перефразировать – let's make Ukraine great again (давайте сделаем Украину великой снова)", – резюмировал украинский премьер-министр.

Премьер-министр Алексей Гончарук и новый состав Кабинета Министров Украины были назначены Верховной Радой IX созыва 29 августа. Это правительство является самым молодым в истории Украины.

В первые дни после назначения Гончарук пообещал побороть коррупцию в 2019 году, поднять ВВП на 40% в ближайшие пять лет и запустить масштабный рынок земли следующим летом.