«Резиновый» Минск: как уместить жителей областных центров внутри одной столицы 3 14.09.2019, 11:29

Опубликована карта.

«Минск не резиновый», — сказал Лукашенко этой весной, отмечая, каким большим городом стала столица. Портал tut.by решил посмотреть, поместится ли население других самых крупных городов Беларуси в Минске? Оказалось, вполне.

Эту ироничную карту мы сделали, оттолкнувшись от идеи московского дизайнера Александра Трубецкого. Его работа с изображением Москвы и пригородов, в которых может поместиться население крупных городов России, появилась в 2016-м, а теперь стала популярной в Сети.

Наше изображение — условно. Буквален посыл: население всех других крупных городов Беларуси и правда (почти) поместилось бы в Минске.

Просто осознайте масштабы. На 1 января 2019 года Белстат насчитал в Беларуси 9 475 174 человека. Из них в Минске жили 1 992 685 человек, а это 21%.

Только представьте, в сегодняшней столице по населению вполне могли бы уместиться все жители белорусских деревень. По данным той же статистики, 2 014 961 человек в начале года считались сельскими жителями (всего на 22 276 человек больше, чем сейчас живет в Минске).

Минчанину, который родится двухмиллионным, городские власти давно обещают подарить квартиру. Предполагали, что это может случиться в конце 2019-го. Однако раньше рекордно прираставшее население Минска в этом году стало сокращаться. За январь-июль в столице стало проживать на 2418 человек меньше, чем на начало нынешнего года.

Как рос Минск в последние 50 лет? В 1972 году родился миллионный житель города, еще на полмиллиона прибавилось людей в столице к 1985 году.

За следующие 34 года, родившись или переехав сюда, минчанами станут еще почти полмиллиона человек.

Впрочем, это мы все об официальных жителях столицы. «Мэр» Минска Анатолий Сивак вообще придерживается мнения, что «минчанин — это не только тот, кто живет на территории города, но и тот, кто приехал в столицу работать».