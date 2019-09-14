Трамп продлил торговое эмбарго против Кубы 14.09.2019, 12:23

Санкции продлены на год.

Президент США Дональд Трамп продлил торговые санкции против Кубы до 14 сентября 2020 года. Соответствующее заявление американского лидера распространила пресс-служба Белого дома, передает РБК.

«Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США», — говорится в заявлении.

Санкции продлили в соответствии с законом 1917 года «О торговле с врагом». Он дает президенту право ограничивать торговлю со странами, враждебно настроенными против США. Также американский лидер в рамках этого закона имеет право смягчить санкции или выдать особую лицензию на сделки.

США впервые ввели санкции на торговлю с Кубой еще в 1960 году. Изначально запрет распространялся на сахар и автомобили, но вскоре решили запретить все товары, за исключением продуктов питания и лекарств. В 1962 году полностью торговать с Кубой запретил президент Джон Кеннеди.

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы проводила курс на нормализацию отношений с Кубой. В частности, в 2014 году были восстановлены дипотношения Вашингтона и Гаваны, а на острове было вновь открыто американское посольство. В марте 2016 года Обама совершил визит на Кубу. Это стало первой поездкой президента США на остров за 88 лет. В мае 2016 года на остров прибыл первый за 50 лет американский круизный лайнер. В августе 2016 года запустили первый коммерческий авиарейс из США на Кубу.

После прихода к власти в 2016 году Трамп ужесточил политику в отношении Кубы. Он не стал закрывать посольство, однако пообещал, что ограничения будут действовать, пока в стране не начнут соблюдаться политические свободы.