Валентин Троцкий: Приду на комиссию, только если на нее придет и Лукашенко 5 14.09.2019, 12:34

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Валентин Троцкий

Время дорого, и его можно использовать намного эффективнее.

Об этом на пикете по сбору подписей заявил активист «Народной Грамады» Валентин Троцкий.

«Стою на пикете по сбору подписей на Комаровском рынке. Поступило очередное предложение прийти на комиссию в исполком якобы за «нарушение процесса сбора подписей».

Я остаюсь при своем мнении. Никаких материалов со стенда я снимать на собираюсь (речь идет о лозунгах «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич — наш президент» — ред.).

На завтрашнее заседание комиссии исполкома не пойду. Не буду терять время: оно дорого и его можно использовать полезнее.

Не пойду. Но есть одно условие, при котором я могу туда пойти: если на комиссию придет Лукашенко, я пойду на это заседание», - заявил Валентин Троцкий.

Напомним, что Валентина Троцкого и его команду уже вызывали на комиссию из-за лозунгов «Лукашенко должен уйти» и «Статкевич — наш президент».