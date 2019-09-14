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Сенатор Рон Джонсон: Нас поразили молодые люди, которых привлекает Зеленский в свою команду

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  • 14.09.2019, 12:40
Сенатор Рон Джонсон: Нас поразили молодые люди, которых привлекает Зеленский в свою команду
Сенатор Рон Джонсон
Фото: UNIAN

Двухпартийная поддержка Украины в Конгрессе США — военная, экономическая и политическая — будет продолжаться.

В этом уверяет сенатор-республиканец Рон Джонсон. Джонсон ответил на вопрос журналистки украинской службы «Голоса Америки» Натальи Леоновой о настроениях в администрации Трампа относительно помощи Украине и сотрудничества в сфере энергетики, роли Конгресса США в поддержке Украины, а также поделился своими впечатлениями от общения с командой Зеленского.

– Вы только что вернулись из поездки в Украину, как бы вы оценили свой визит?

— Я посетил Украину с сенатором-демократом Крисом Мерфи, поэтому это была демонстрация нашей двухпартийной поддержки мужества украинского народа, очень громко и беспрецедентно сказавшего чиновникам Украины: «Мы хотим иметь не коррумпированную власть». Мы увидели, что не только президент Зеленский, но и те, кого он назначает: будь то генеральный прокурор, или другие члены его кабинета, действительно стремятся выполнить это желание людей и достичь успеха на своих должностях. Мы посетили открытие Высшего антикоррупционного суда, и в своей речи президент Зеленский сказал, что они не просто будут бороться с коррупцией, они ее победят. Да, это амбициозное заявление, но оно демонстрирует высокую цель. Поэтому мы настроены очень позитивно.

Сенатор США Рон Джонсон (слева) и начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук на Яворивском полигоне. Львовщина, 8 декабря 2018 года
Фото: UNIAN

– Итак, вы встретились с президентом Зеленским, а также с другими чиновниками, какие вопросы вы обсуждали?

‒ Зеленского волновал вопрос финансовой помощи, которую сейчас пересматривает президент Трамп. Я могу вам сказать ‒ в Конгрессе поддержка Украины и прежде всего украинского народа почти единодушна. Поэтому мы неоднократно единодушно голосовали за предоставление военной помощи.

В конце финансового года (который завершается в сентябре), когда деньги еще не потрачены, бухгалтеры в Белом доме начинают пересматривать эту помощь и президент Трамп изучает этот вопрос. Но давайте будем откровенны: он понимает, что в Украине есть коррупция. Поэтому он ставит вполне уместные вопросы. Но независимо от того, какое решение он сейчас примет, я убежден, что Конгресс вернется в следующем финансовом году, который начинается уже 1 октября, и через процесс ассигнований удостоверится, если президент Трамп сейчас решит не тратить эти деньги, мы не дадим ему другого варианта как потратить их.

– Вы лично общались с президентом Трампом о помощи Украине?

‒ Да. И часть его аргументации ‒ это опять же уровень коррупции, но также его желание заставить Европу действительно быть более активной и позаботиться о своей собственной региональной обороне... Он также признает, что Украина находится во дворе Европы. Мы далеко, за океаном. Почему Европа не прилагает больше усилий? Это все обоснованные вопросы, и это, я думаю, одна из главных причин, почему он сделал паузу в оказании помощи. Но опять же, Конгресс собирается полностью поддерживать Украину, поскольку мы видим то, насколько в сложном положении оказалась Украина, и насколько агрессивными и неправильными являются те действия, которые использует Владимир Путин против Украины.

– Не только президент, но и некоторые ваши коллеги в Конгрессе в последнее время были обеспокоены темпами реформ в Украине. Поможет ли Вам этот визит лучше защитить интересы Украины в Конгрессе?

— Да, очень поразили молодые, но способные люди, которых назначил президент Зеленский. Майдан был своеобразной комбинацией различных сил в Украине, однозначно желавших двигаться в направлении Запада, интегрироваться с западными демократиями и западными экономиками, а также молодежного движения, уставшего от коррупции. Это было сочетание этих двух политических сил, и, по моему мнению, президент Зеленский привлекает именно эту молодую, настроенную против коррупции, группу людей.

— Какие законодательные акты будет рассматривать Конгресс относительно экономической, политической или военной поддержки Украины в следующем году?

— Прежде всего, Комитет по международным связям Сената уже утвердил законопроект, вводящий санкции для компаний, причастных к проекту «Северный Поток 2», действительно в определенной степени угрожающему экономической безопасности Украины. Это посылает очень четкий сигнал. Сенатор Мерфи в Германии общается с немецкими чиновниками по этому поводу. Они услышали этот сигнал, услышали нашу обеспокоенность. Я не знаю, каким будет результат, но это хорошо, что Германия осознает ‒ американский Конгресс очень серьезно относится к тому, каким образом Северный Поток повлияет на Украину. Кроме того, мы будем продолжать постоянную поддержку Украины: финансовую, но в первую очередь военную помощь, предоставление оборонного военного оружия, чтобы Украина могла защищать свою территориальную целостность, которую Россия нарушает, игнорируя Будапештский меморандум, Минские и другие соглашения.

– Также был подписан Меморандум США, Украины и Польши о сотрудничестве в энергетической отрасли. Есть ли что-то, что будет сделано в Конгрессе, чтобы помочь инвестировать в украинский энергетический сектор, чтобы обеспечить его энергетическую независимость.

— Сенатор Мерфи разработал законопроект, где я выступаю соавтором, предлагающий гранты для поощрения частного инвестирования в энергетический сектор по всей Европе, чтобы действительно уменьшить зависимость Европы от российской нефти и газа. Россия снова использует свои запасы нефти и газа как геополитическое оружие. И ни одной стране просто не разумно зависеть от нее. Поэтому мы пытаемся открыть новые возможности. Я знаю, что мы также стараемся стимулировать построение терминалов сжиженного газа и увеличить его экспорт. Мы уже приняли законы, позволяющие нам начать экспортировать собственные энергоносители. Итак, мы прошли долгий путь. И я думаю, что мы поможем открыть эти энергетические рынки и сделать Европу менее зависимой от России.

– Президент Трамп пару дней назад отметил, что если потребуется, США присоединятся к мирным переговорам в нормандском формате. Вы видите такой вариант? Будут ли США играть большую роль в решении конфликта на Донбассе.

— Это решение будет принимать администрация. С моей точки зрения, есть единственный человек, решающий, будет ли установлен мир, будет ли установлена безопасность, либо будет продолжаться конфликт. И это ‒ Владимир Путин. Это полностью его выбор, его инициатива, его агрессия. Кровь ‒ на руках Владимира Путина, и поэтому мы возлагаем эту ответственность на его плечи, он несет эту ответственность.

– Как вы можете усилить давление на Путина?

— Ну вы знаете, что есть санкции и они имеют определенный эффект. Они пытаются избавиться от санкций, пытаются расколоть нашу коалицию. Они пытаются убедить Европу ослабить санкции, и, безусловно, наш совет нашим европейским партнерам ‒ не поддавайтесь на это. Поэтому Россия должна изменить свое поведение, прекратить агрессию, прежде чем мы ослабим или отменим санкции.

– Джон Болтон покинул команду национальной безопасности. С его отставкой, вы предполагаете какое-либо изменение позиции администрации США в отношении России, ведь Болтон всегда был заядлым критиком Владимира Путина, сторонником сильных санкций против России.

— Повлияет ли это на политику? Конгресс имеет мощный голос в этой ситуации. Мы вполне единодушно выступаем за то, чтобы не ослаблять давление на Владимира Путина. Продолжать санкции, пока Путин кардинально не изменит свое поведение и не отдаст то, что он получил незаконным путем. Хотя президент ответственный за внешнюю политику, но Конгресс имеет достаточно большое влияние.


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