Минск «засветился» на поставках санкционной водки для Ким Чен Ына 3 14.09.2019, 12:53

Официальная статистика эти цифры скрывает.

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) отрицает поставки водки в КНДР. Компания упоминается в докладе экспертов ООН, которые следят за соблюдением санкций против северокорейской диктатуры.

Водка относится к предметам роскоши и запрещена к поставкам в Северную Корею, которая находится под международными санкциями в связи отказом прекратить дальнейшую разработку ракетно-ядерной программы, пишут naviny.by.

Июль 2018-го

Первый раз партию белорусской водки, которая, как предполагалось, предназначалась для поставки в КНДР, задержали Нидерланды в июле 2018 года. Об этом говорится в опубликованном в марте этого года отчете группы экспертов при Комитете по санкциям Совета безопасности ООН.

Как следует из накладных документов к изъятой партии, изготовленная в Беларуси водка предназначалась для китайской компании Liaoning Danxing International Forwarding. В документах также фигурирует китайская компания Transit Prime International Logistics, которая имеет тот же номер телефона и адрес, что и Liaoning Danxing. Эту фирму подозревают в поставке лимузинов Mercedes-Benz в КНДР. Она является экспедитором, но не конечным получателем груза.

Покупателем водки, как выяснили эксперты ООН, выступало предприятие Noble House LLC. Задержанная продукция была продана этой компании белорусским производителем. Эксперты написали письмо Noble House с просьбой предоставить всю корреспонденцию и финансовые отчеты о сделках. Компания не предоставила ее, но ответила, что конечным получателем груза является Китай и что эта водка предназначалась для продажи через «интернет-магазин».

Noble House также сообщила фамилию и имя физического лица, адрес его личной электронной почты и номер телефона, указав, что это лицо было ее «торговым партнером» в Китае. Ни это лицо, ни компании Transit Prime International Logistics и Liaoning Danxing International Forwarding не ответили на запросы группы, сказано в отчете экспертов ООН.

Ноябрь 2018-го

Второй раз о задержании белорусской водки говорится в отчете, опубликованном в августе этого года. В этот раз названы объемы и сумма поставки.

Речь идет о партии в 15 600 бутылок на сумму в 14 160 долларов. Она была задержана 20 ноября 2018 года. «Производитель был тем же, что и при предыдущем изъятии водки, расследованном группой в 2018 году», — отмечено в отчете.

В изъятых документах получателем водки была указана компания Hongkong Jieming Industrial Co. Limited. В качестве плательщика в дополнении к договору добавлено сингапурское кадровое агентство Aspen Resources Pte Ltd. Владелец компании Сай Кэон Чэан ответил экспертам ООН, что оплата в размере 14 160 долларов была произведена для покупки красного вина по просьбе знакомой, известной ему только как «госпожа Ли».

Однако сумма платежа и ссылочный номер платежа, указанные в подтверждении платежа, точно такие же, как и в договоре на поставку водки, отметили эксперты ООН. Кроме того, адрес электронной почты в этом документе свидетельствует, что одна из других компаний сингапургского бизнесмена, Mekong International Pte Ltd, использовалась для осуществления этого платежа от его имени. В подтверждении платежа бенефициаром указан Минский завод виноградных вин (МЗВВ).

«Я первый раз про это слышу. Не было такого. Мы не поставляем водку в КНДР», — сказал БелаПАН глава экспортного отдела МЗВВ Денис Масленков.

В ООН отказались предоставить дополнительную информацию по отчетам.

«Мы проверили, и координатор группы экспертов сообщил нам, что нет никакой дополнительной информации, которой группа может поделиться, помимо той, которая содержится в отчетах», — сообщил БелаПАН заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

МЗВВ занимается производством виноградных вин, ликеро-водочных изделий, сидра и безалкогольных напитков на заводах в Минске и Бресте. Завод подконтролен владельцам ООО «Евроторг» (сеть магазинов «Евроопт») Владимиру Василько и Сергею Литвину, которые входят в двадцатку наиболее успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

В официальной статистике водки нет

В 2018 Беларусь ничего не экспортировала в КНДР, а только импортировала из этой страны. За прошлый год объем импорта составил 72,6 тысячи долларов — в основном это были изделия из пластмассы (22 тысячи долларов) и лекарства (17,3 тысячи долларов).

В этом году картина поменялась. За первые шесть месяцев Беларусь экспортировала в КНДР продукции на 19,9 тысячи долларов, а импортировала на 0,8 тысячи долларов. В Северную Корею поставлялись только лекарства, а в Беларусь оттуда завозились только бесшовные трубы из черных металлов.