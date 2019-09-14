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На станции метро «Петровщина» на рельсы упал мужчина

  • 14.09.2019, 13:00
На станции метро «Петровщина» на рельсы упал мужчина
Иллюстрационное фото

В минской подземке останавлилвали движение поездов.

Поезда в столичной подземке 14 сентября останавливались по причине падения мужчины на пути, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Как стало известно, в 11:44 на станции «Петровщина» на рельсы упал мужчина. Его подняли в 11:56. В настоящее время движение восстановлено.

Состояние гражданина и причины его падения пока неизвестны.

Фото: tut.by

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