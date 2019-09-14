Шпионский скандал, от которого затрещали Кремлевские башни Александр Коваленко

14.09.2019, 13:31

Возникает вопрос: как такое вообще возможно?

Безусловно, темой недели стал очередной шпионский скандал, разразившийся между США и РФ, а именно, вскрытие высокопоставленного «крота», бывшего сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова, который долгое время (год вербовки, предположительно, 2000-й) являлся поставщиком информации для ЦРУ. ЦРУ же и эвакуировала, согласно имеющейся у CNN информации, своего агента в США ещё в 2017 году.

Учитывая масштаб проникновения ЦРУ в обитель президента РФ и статус завербованной особы, как-никак речь идет о государственном советнике 3-го класса, уровень скандала невероятен, но, вот ведь интересный момент, не бросающийся на фоне всеобщей аховости в глаза.

Да, ЦРУ завербовало человека, который через своего непосредственного начальника Юрия Ушакова, имеющего доступ к самому главному телу России — Путину, мог быть в курсе даже тех вопросов, которые не по его рангу. Да, Олег Смоленков сливал годами важную информацию за океан и спокойно ретировался в эмиграцию.

Также, Олег Смоленков занимался по удивительному совпадению, к общей купе слитой информации и подачей к обеденному столу ЦРУ на блюдечке с голубой каёмочкой спецопераций ГРУ. К примеру, слив 12 офицеров ГРУ принимавших участие во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., это дело рук Смоленкова.

Напомню, что в 2018 году (уже после того как Смоленков бежал в США), сотрудники ГРУ, Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев были обвинены в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов, логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

В свою очередь, ФСБ, занимающееся безопасностью и контролем подобного рода контактов высокопоставленных персон, практически полностью проворонило многолетний опыт взаимодействия Смоленкова с ЦРУ. Так же само, как и саму эвакуацию ценного агента в США прошла при полном «неведении» фэсов.

Вот и возникает вопрос, как такое возможно? Почти 20 лет обеспечивающий ЦРУ информацией агент, не заинтересовавший ФСБ, в конце своей агентурной карьеры попросту уезжает в «страну вербовщика», без каких либо препятствий?

И, пожалуй, этот скандал, глубину которого понимают и в Кремле, и на Лубянке, и на Гризодубовой, создаст, куда больший эффект в противостоянии Башен Кремля, чем все предыдущие предпосылки.

Коваленко, sprotyv.info