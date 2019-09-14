Археологи нашли возле древнейшей пирамиды останки неизвестного существа 14.09.2019, 13:41

Открытие может перевернуть представление о начале египетской цивилизации и ее истоках.

Возле древнейшей пирамиды было найдено существо, которое оказалось не совсем человеком, считают польские археологи, пишет hvylya.net.

К данному выводу им удалось прийти после детального анализа костей мумии и строения черепа. Таким образом, на данный момент нет сомнения, что мумия скорее похожа на раннего предка человека, возможно неандертальца. Для того, чтобы провести более детальный анализ останков существа археологи во главе с Сапковским пригласили группу антропологов.

Ранее в Египетской пирамиде были найдены мумии неизвестных существ. Пока что ученые ломают голову, каким образом и откуда взялись эти мумии. В добавок ко всему они были не в основных залах пирамиды Хеопса, а глубоко внутри, в одной из сводчатых стен. Внимание польских ученых случайно привлекло углубление в стене. К тому же продолжаются исследования и раскопки в окрестностях другой самой древней пирамиды Египта, а именно пирамиды Джосера. По словам археологов, там обнаружено массовое погребение, которому может быть почти 5000 лет.

Данные открытия могут перевернуть представление о начале египетской цивилизации и ее истоках.

Десятки мумий обнаружила команда польских археологов недалеко от старейшей известной пирамиды в некрополе возле селения Саккара.

Возраст найденных мумий оценивается в две тысячи лет. Более того, большинство этих мумий были погребены прямо в песке.

При всем этом, командой археологов проводились раскопки в этом регионе на протяжении 20 лет. Руководитель археологических исследований Камил О. Курашкевич рассказал, что большинство мумий были погребены не в саркофагах, а просто забальзамированы, обернуты бинтами и погружены в ямы, вырытые прямо в песке. Некоторые мумии были даже похоронены в деревянных гробах. Исследователи отмечают, что все они плохо сохранились.