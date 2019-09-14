Российский «плавучий Чернобыль» прибыл на Чукотку 14.09.2019, 14:06

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Фото: Reuters

Greenpeace сомневается в безопасности и необходимости первой в РФ плавучей АЭС.

Плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов" в субботу, 14 сентября, прибыла на Чукотку. АТЭС успешно пришвартовалась в месте своего основного базирования, городе Певеке Чукотского автономного округа, сообщает dw.com со ссылкой на пресс-службу концерна "Росэнергоатом".

В торжественной церемонии встречи судна приняли участие глава Чукотки Роман Копин, глава городского округа Певек Николай Леванов, а также сотрудники руководства госкорпорации "Росатом", "Росэнергоатома" и другие официальные лица. В своем выступлении Копин напомнил, что в начале следующего десятилетия ожидается окончательная остановка энергоблоков на Билибинской АЭС, после чего функция главного генератора энергии для Чукотки перейдет плавучей АТЭС.

Единственная в мире плавучая АЭС

Строительство атомного плавучего энергоблока, который "Росэнергоатом" называет единственным в мире, началось более 10 лет назад. Станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии в номинальном рабочем режиме.

"Академик ломоносов" был спущен на воду летом 2010 года, а в апреле 2018 года направлен в Мурманск для загрузки ядерным топливом. 23 августа плавучая АТЭС отправилась на Чукотку в сопровождении ледокола и буксиров. Всего по дороге из Санкт-Петербурга в Мурманск, а оттуда - в Певек судно прошло около 9 тысячи километров.

Greenpeace назвал плавучую АТЭС "ядерным Титаником»

Между тем экологи сомневаются в необходимости и безопасности плавучего энергоблока. Его появление вызвано "отнюдь не реальными потребностями Чукотки", считает глава проекта энергетической программы "Гринписа России" Рашид Алимов. Он не исключил, что плавучая АТЭС может служить "демонстрационным экспонатом для потенциальных зарубежных заказчиков".

"Испытывать ядерный реактор в таком густонаселенном районе, как центр Петербурга по меньшей мере безответственно, - отметил ядерный эксперт отделения Greenpeace в Центральной и Восточной Европы Ян Хаверкамп. - Тем не менее перенос испытаний этого "ядерного Титаника" подальше от глаз общественности не делает его менее опасным".