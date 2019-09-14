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Фотофакт: Кого на самом деле поддерживают белорусы

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  • 14.09.2019, 14:13
  • 2,603
Фотофакт: Кого на самом деле поддерживают белорусы

Два пикета по сбору подписей в Бресте.

Корреспондент Charter97.org из Бреста прислал фото с двух пикетов по сбору подписей, которые одновременно проходят в одном и том же месте — на Центральном рынке Бреста (ул. Пушкинская).

На одном из них, к которому выстроилась внушительная очередь, собирают подписи за активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк.

На втором, совершенно пустом, — за провластного «кандидата».

Выводы, как говорится, напрашиваются сами.

Сегодня, 14 сентября, пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей пройдут в следующих местах:

Минск

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 17.00 — 19.00,

Перекресток улиц Уральская и Фроликова: 11.00 — 17.00,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 16.00,

Улица Кальварийская, 24 гипермаркет «Корона»: 16.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Проспект Независимости, 15: 12:00 — 16:00

Брест

Улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00

Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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