Зеленский наложил вето на новый Избирательный кодекс 14.09.2019, 14:27

Кодекс содержит положения, не соответствующие Конституции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта отмечается, что 13 сентября глава государства вернул парламенту кодекс со своими предложениями, сообщает УНИАН.

В предложениях, изложенных на 10 страницах, президент указал, что кодекс, который поступил ему на подпись, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его усовершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Также, по мнению президента, положения кодекса требуют технико-юридической доработки с целью избежания многочисленных внутренних противоречий и несогласованности с другими законодательными актами.

Президент предложил Верховной Раде повторно рассмотреть Избирательный кодекс и доработать с учетом приведенных им замечаний. Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№3112-1).

27 августа председатель Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс. В кодексе объединены 5 действующих на сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.