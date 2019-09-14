Белорус Владислав Колячонок подписал трехлетний контракт с «Флоридой» 14.09.2019, 14:31

Владислав Колячонок

Это наивысший выбор для хоккеиста из Беларуси на драфте с 2003 года.

Белорусский защитник Владислав Колячонок подписал трехлетний контракт новичка с "Флоридой", сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн, передает pressball.by.

"Пантеры" выбрали белоруса на драфте НХЛ под общим 52-м номером. Это наивысший выбор для хоккеиста из Беларуси на драфте с 2003 года, когда Андрей Костицын был задрафтован под общим 10-м номером.

В минувшем сезоне Колячонок выступал в OHL, где защищал цвета "Лондона" (1 матч, 1 (0+1) очко) и "Флинта" (53 матча, 29 очков).