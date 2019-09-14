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«Люди с фонариками ходят»

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  • 14.09.2019, 14:44
«Люди с фонариками ходят»

Как Национальный аэропорт пережил блэкаут.

Вчера поздно вечером в Национальном аэропорту Минск на некоторое время погас свет. Как сообщают на нашем форуме очевидцы, «количество света с 22:20 до 22:40 уменьшилось в два раза». Пассажиры и посетители аэропорта были вынуждены передвигаться с фонариками, пишет Onliner.

При этом, по сообщениям очевидцев, в здании не только погас свет, но и отключились банкоматы, эскалаторы, лифты, остановилась торговля.

— Встречаю отпускников, так даже не знаю, где выйдут, табло не работает, — сетует наш форумчанин.

Корреспондент Onliner обратился в пресс-службу аэропорта за комментарием о вчерашнем инциденте. Приводим его без сокращений:

«Вчера вечером в 22:05 в Национальном аэропорту по техническим причинам пропало электричество. Несмотря на отсутствие света в течение 45 минут, работа аэропорта и все операционные процессы поддерживались с помощью аварийного освещения и автономных источников питания. Система посадки и другие системы жизнеобеспечения аэропорта работали в штатном режиме и бесперебойно. На прилет в аэропорт Минска ограничений не было. На вылет из-за отсутствия света были несущественные задержки — около 5 рейсов были задержаны на 30 минут. В 22:50 электричество было восстановлено и аэропорт начал свою работу в штатном режиме».

Прокомментировали ситуацию и специалисты «Белэнерго»:

«13 сентября со стороны Минских электрических сетей обеспечивалось надёжное и бесперебойное внешнее электроснабжение подстанции "Аэропорт". Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с неполадками на оборудовании принадлежащем Национальному аэропорту.

Энергетики выезжали на место и осматривали состояние своего оборудования на подстанции"Аэропорт" и были готовы оказать помощь энергослужбе Национального аэропорта, но пока запросов на оказание помощи не поступало».


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