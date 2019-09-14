Убийство чеченца в Берлине: разведка США вышла «на след» Кремля 3 14.09.2019, 14:58

1,972

Пистолет Glock 26, из которого был застрелен Зелимхан Хангошвили, убийца бросил рядом с местом преступления в реку Шпрее

Новые детали громкого дела.

Власти в России все еще не знают, является ли ее гражданином человек, расстрелявший 23 августа бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в центре Берлина.

Информация о подозреваемом, который находится в следственном изоляторе, уточняется по дипломатическим каналам, подтвердили DW в прокуратуре Берлина и в посольстве РФ в Германии.

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве чеченца с грузинским паспортом, въехал на территорию Евросоюза по подлинным российским документам. Представитель посольства РФ в Германии не смог по просьбе DW ни подтвердить, ни опровергнуть факт российского гражданства подозреваемого.

Паспорт предполагаемого киллера выписан на имя Вадима Андреевича Соколова, родившегося в 1970 году в Иркутске. Но следователи уверены, что это не настоящее имя предполагаемого убийцы Хангошвили, который участвовал во второй чеченской войне на стороне сепаратистов и разыскивался в России по обвинению в терроризме. Ряд немецких изданий вечером в четверг, 12 сентября, сообщили, что разведка США установила истинное имя и некоторые детали биографии задержанного. 48-летний россиянин, по данным американских спецслужб, работал в структурах МВД РФ, а в начале нулевых годов был осужден по делу о заказном убийстве. Незадолго до поездки в ЕС его, якобы, выпустили на свободу.

Образцовый заключенный

Предполагаемое наличие тюремного опыта у "Соколова" подтверждается впечатлениями его берлинских охранников: "Образцовый заключенный", - заметили в прокуратуре Берлина в разговоре с DW.

Неофициально следователи называют заказное убийство главной версией преступления. Сам обвиняемый в убийстве Хангошвили отвечать на вопросы отказался.

На чеченца из Панкисского ущелья, который имел грузинский паспорт на имя Торнике Кавтарашвили, совершались покушения и раньше, последнее - в 2015 году в Грузии. Как рассказала корреспонденты DW супруга убитого Манана Цатиева, она и ее муж постоянно получали угрозы. "Если Зелимхану повезло в первый раз, что он остался в живых, в следующий раз мы не дадим ему уйти живым". Такое, например, сообщение пришло ей по WhatsApp. По словам Мананы, угрозы приходили на "чистом русском языке".

США считают заказчиком убийства Россию и уверены, что исполнитель получил паспорт на имя Соколова при содействии властей. Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило издание The Wall Street Journal. В Кремле категорически отвергают обвинения в причастности российского государства к преступлению.

Берлин "громко молчит" о резонансном убийстве

Демонстративное убийство средь бела дня вызвало в Германии резонанс: его часто сравнивают с делом Скрипалей - покушением на российско-британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери в марте 2018 года. Официальные власти Германии до сих пор скупо комментируют ситуацию, ссылаясь на необходимость расследовать обстоятельства дела.

"Громкое молчание правительства ФРГ", критически прокомментировал в Twitter Константин фон Нотц (Konstantin von Notz), депутат бундестага и член парламентской контрольной комиссии, которая наблюдает за работой спецслужб ФРГ. На самом деле в правительстве ФРГ серьезно обеспокоены, сообщили журналисты ряда немецких изданий. Если подтвердится версия, что за убийством Хангошвили, искавшего в Германии убежища, стоят российские спецслужбы, "нам придется очень, очень жестко реагировать", цитируют неназванного представителя правительства газета Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпании NDR и WDR.

Наряду с обеспокоенностью в Берлине и недоумевают, передают настроения в правительстве Германии немецкие журналисты: Москву источники в Берлине считают заинтересованной в разрядке внешнеполитической напряженности, указывают на недавний обмен пленными с Украиной. МИД и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) якобы исходят даже из возможности скорого ослабления санкций и возвращения России в "большую восьмерку", а потому сомневаются, что Кремль мог поставить крест на таких перспективах, отдав команду на устранение неугодного человека за границей.

Следствие по берлинскому убийству пока находится в компетенции берлинских властей. Но не исключено, что этим делом займутся Федеральная прокуратура Германии и Федеральное ведомство по уголовным делам, где наготове уже до 40 следователей. Произойдет это в том случае, если в деле появятся улики, свидетельствующие об участии в преступлении спецслужб иностранных государств.