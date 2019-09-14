«И тут я поняла, что мы не можем оставить этих маленьких «очкариков» в совковом прошлом» 14.09.2019, 15:09

Как ребенок задал недетский вопрос на пикете по сбору подписей.

Известный режиссер, активистка гражданской кампании "Европейская Беларусь" Ольга Николайчик рассказала о необычной истории на пикете по сбору подписей:

- Стою в пикете возле магазина "Первомайский" в Уручье - дети идут из школы. Может, 2-й класс. Один остался почитать стенд и стал задавать абсолютно взрослые искренние вопросы.

"А зачем Вы стоите? А что это за выборы? А для чего? А если Вас изберут - что Вы будете делать?"

Ну я по-простоте и ответила - как для ребенка: "Я за справедливость. Чтобы дети и взрослые жили хорошо, чтобы была у родителей хорошая работа и бизнес. Чтобы была хорошая медицина и образование. Чтобы учителя были хорошие и интересные, чтобы детишек любили. Чтобы в магазинах цены были небольшие и еда качественная и экологическая"

И здесь малыш такой: "А Вы можете сделать, чтобы суды не наказывали невиновных?"

У меня отняло речь. Минимум по 30 человек в день подходит выразить мне свою поддержку и поставить подпись, многие вошли в инициативную группу уже - молодые и зрелые, хорошо образованные и простые.

Но тут я вдруг абсолютно четко поняла, что мы не имеем права на поражение. Мы не имеем права оставить этих маленьких "очкариков" с модными стрижками и бантами, с рюкзачками за спинами, в совковом прошлом, где свободомыслие, инакомыслие - преступление по-определению, где от дна совковой цивилизации нужно оттолкнуться нам самим - чтобы дети дышали свободно и жили хорошо.

Давно я не видела близко таких взрослых глаз. Малышу я ответила: "Мы сделаем все, чтобы вы жили хорошо и счастливо"

Сегодня стою там же. С 14:00 до вечера.

Сегодня, 14 сентября, пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей пройдут в следующих местах:

Минск

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 17.00 — 19.00,

Перекресток улиц Уральская и Фроликова: 11.00 — 17.00,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 16.00,

Улица Кальварийская, 24 гипермаркет «Корона»: 16.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Проспект Независимости, 15: 12:00 — 16:00

Брест

Улица Пушкинская, Центральный рынок: 11.00 — 15.00

Пикеты «Европейской Беларуси» по сбору подписей вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.