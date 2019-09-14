За чей счет банкет? Александр Ганаго, «Экономическая газета»

14.09.2019, 15:30

Кто на самом деле заплатит за депозитно-залоговую систему обращения тары в Беларуси

Депозитная (залоговая) система обращения одноразовой потребительской упаковки для пищевых продуктов (далее – ДЗС) успешно функционирует во многих странах и, в частности, у наших соседей – в Литве и Эстонии. И везде она себя оправдала.

Основана ДЗС на желании человека вернуть свои деньги. Приобретая товар в потребительской упаковке, покупатель уплачивает не только его стоимость, но и сумму залога за тару. При возврате пустой тары эти «залоговые» деньги покупателю тоже возвращают, что напрямую стимулирует его сдавать использованную упаковку.

При этом современные технологии позволяют избавить население от проблем со сдачей пустой тары, о которых многие еще помнят с советских времен (отсутствие пунктов приема, огромные очереди и т.п.). Автоматизированные пункты приема бывшей в употреблении упаковки будут установлены чуть ли не в каждом торговом объекте, где для этого есть место, что позволит легко вернуть залог.

Основы функционирования будущей белорусской ДЗС можно узнать, ознакомившись с проектом указа Лукашенко «О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки» (далее – Проект).

На какую тару будет распространяться ДЗС

Перечень пищевых продуктов (напитков) (далее – продукты) и типов потребительской упаковки, на которые будет распространяться ДЗС, определит Совмин. В настоящее время в этот перечень предполагается включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью не менее 0,1 и не более 3,0 литра следующих типов:

– полимерные фляги, банки и бутылки;

– стеклянные банки и бутылки;

– металлические (из жести, алюминия и его сплавов) банки.

Совмин также определит перечень торговых объектов в зависимости от вида, наличия торговой площади и ее размера, в которых субъекты торговли, осуществляющие розничную торговлю, будут обязаны организовать прием от физических лиц и временное хранение бывшей в употреблении упаковки.

Кто будет участником ДЗС

Участниками белорусской ДЗС станут:

– управляющая организация;

– производители и импортеры пищевых продуктов в потребительской упаковке (далее – поставщики);

– субъекты торговли и субъекты общепита, осуществляющие продажу пищевых продуктов в потребительской упаковке;

– покупатели пищевых продуктов в потребительской упаковке.

Для каждого из участников Проектом предусмотрены свои права и обязанности, за исключением покупателей, у которых будут только права: сдать бывшую в употреблении тару и получить за нее залог.

В свою очередь, поставщики будут обязаны:

– заключить договор с управляющей организацией на участие в ДЗС до первого случая отгрузки продуктов на территории Беларуси;

– обеспечить нанесение на потребительскую упаковку или этикетку продуктов, реализуемых на территории Беларуси, штриховых идентификационных кодов, обеспечивающих их автоматическую идентификацию, и специального знака, информирующего покупателей о распространении на потребительскую упаковку ДЗС.

Другими словами, покупатель сразу поймет, что эту тару можно будет впоследствии сдать;

– зарегистрировать потребительскую упаковку каждого из вида продуктов в реестре потребительской упаковки, на которую распространяется ДЗС, до первого случая их отгрузки на территории Беларуси;

– при реализации на территории Беларуси продуктов взимать с покупателей залог за потребительскую упаковку.

Субъекты торговли и субъекты общественного питания будут обязаны в т.ч.:

– оплачивать поставщикам и (или) субъектам торговли, осуществляющим оптовую торговлю, у которых приобретены продукты, суммы залога за их потребительскую упаковку;

– при реализации продуктов взимать с покупателей залог за тару;

– при осуществлении розничной торговли продуктами информировать покупателей о взимании залога за потребительскую упаковку и его размере.

Намного шире будут обязанности субъектов хозяйствования, осуществляющих розничную торговлю. Им будет необходимо организовать прием использованной тары, а конкретно:

– заключить договор с управляющей организацией на участие в ДЗС;

– установить на своих площадях пункт приема бывшей в употреблении упаковки и ее временного хранения. При этом материалы и оборудование, необходимые для обеспечения приема от покупателей использованной тары, предоставит управляющая организация;

– осуществлять прием от физических лиц и временное хранение использованной тары, на которую распространяется ДЗС, и возврат покупателям сумм залога за нее;

– обеспечить информирование покупателей о порядке приема использованной тары и возврата сумм залога за нее;

– передавать принятую от физических лиц использованную тару управляющей организации для передачи собранной многооборотной стеклянной упаковки для повторного использования, собранных отходов упаковки для использования или обезвреживания.

За все остальное при функционировании ДЗС будет отвечать управляющая организация: и за заключение договоров об участии в системе, и за ведение реестра упаковки, и за организацию необходимых расчетов, и за предоставление необходимых материалов и оборудования субъектам торговли, и за вывоз у них принятой от физических лиц использованной тары.

Налогообложение

В соответствии с Проектом сумма залога за потребительскую упаковку не будет включаться в цену товара и в товаросопроводительных документах должна будет указываться отдельно. При этом суммы залога за потребительскую упаковку, перечисляемые участниками ДЗС друг другу (в т.ч. возвращенные физическим лицам), не будут включаться в состав затрат, учитываемых при налогообложении, и в состав внереализационных расходов.

Не будут включаться в выручку от реализации для целей налогообложения и во внереализационные доходы, а также не будут учитываться при определении налоговой базы НДС:

– у поставщиков, субъектов торговли и субъектов общественного питания – суммы залога за потребительскую упаковку, взимаемые ими с покупателей при реализации продуктов;

– у юридических лиц и ИП, осуществляющих прием от физических лиц использованной тары и ее временное хранение, – суммы залога за потребительскую упаковку, возмещаемые управляющей организацией.

Суммы возмещения расходов по приему и временному хранению использованной тары, полученные юридическими лицами и ИП, осуществляющими прием и временное хранение бывшей в употреблении потребительской упаковки, не будут учитываться при определении налоговой базы НДС.

Затраты субъектов хозяйствования, связанные с приемом и временным хранением использованной тары будут включаться в учитываемые при налогообложении затраты на реализацию товаров (работ, услуг).

За чей счет банкет

В финансово-экономическом обосновании проекта сказано, что ДЗС предполагается внедрить уже в 2021 г. При этом размер залога планируется установить на уровне 20 копеек за одну единицу упаковки.

Затраты на работу ДЗС при уровне сбора упаковки в 80% (в Литве, например, на второй год после внедрения стали собирать 92% использованной тары) оценены в 170 млн руб. в год, из них около 72 млн руб. будет возмещено за счет невозвращенного покупателями залога, а 20 млн руб. – за счет продажи вторичных материальных ресурсов. Оставшуюся сумму ДЗС должна получить от ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов», которое в настоящее время взимает с субъектов хозяйствования плату по сбору отходов упаковки.

Кроме того, сумму в 43 млн руб. разработчики Проекта планируют получить за счет повышения платы за упаковку из ПЭТ и введения платы за алюминиевую упаковку, что в среднем составит 3 копейки за единицу.

Александр Ганаго, «Экономическая газета»