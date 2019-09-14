В России телеведущая бурятского канала ушал с ТВ в знак протеста 3 14.09.2019, 15:43

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Анна Зуева

Анна Зуева ушла из госСМИ из-за неосвещения акций протеста в Улан-Удэ.

В России журналистка бурятского телеканала АТВ Анна Зуева заявила о своем увольнении. Популярная в республике телеведущая объяснила это решение тем, как региональные СМИ освещали (а точнее, вовсе никак не освещали) недавнюю акцию протеста в Улан-Удэ и ее разгон силовиками, пишет сайт "Сибирь.Реалии".

"Разгон мирных жителей Росгвардией и захват депутата Народного Хурала Баира Цыренова почти никто из местных СМИ не освещал. И я осознала, что после увиденного на площади Советов не смогу красиво и непринужденно рассказывать своим телезрителям о суперреспублике и городе для людей. Я не хочу заключать сделку со своей совестью", – написала Анна Зуева на своей странице в "Фейсбуке".

Стихийная акция на главной площади Улан-Удэ началась, напомним, 9 сентября. Блогер Дмитрий Баиров и депутат Народного Хурала республики Баир Цыренов вышли на площадь Советов, протестуя против задержания одного из сторонников шамана Александра Габышева, который идет в Москву "изгонять Путина". Вскоре к ним присоединились люди, недовольные результатами выборов мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета. Протестная акция продолжалась четыре дня. Сейчас известно о задержании четырех активистов (в том числе и депутата Цыренова), возбуждении административных и одного уголовного дела.

Анна Зуева оказалась фактически единственным региональным журналистом, снявшим видеосюжет о происходящем на главной площади Улан-Удэ. За два дня на ютьюб-канале Анны его посмотрели около 600 тысяч человек, около 11 тысяч оставили комментарии. И не только по поводу событий, отраженных в сюжете, но и со словами восхищения и благодарности в адрес журналиста. "Спасибо, за честность", "Ваш поступок – это драгоценность", "Вы – единственная, кто показал правду", – пишут люди.

"Но, ребята, я вовсе не герой! Я и мой телеоператор просто сделали свою работу. Понимаете, журналист – это и есть про "честно и объективно", и мне жаль, что мои коллеги об этом забыли. Точнее их вынуждают об этом забыть", – отвечает Анна.

"Не хочу разрушать свою репутацию ложью"

– Анна, 11 сентября вы выложили на ютьюб видео о разгоне акции – и в тот же день, чуть позже, заявили об уходе с АТВ. Эти события связаны напрямую? Может быть, руководство телекомпании вас попросило уволиться? Вас, как говорится в таких случаях, "ушли"?

– Нет, нет, дело совсем не в этом. Руководство канала никак меня не склоняло к увольнению. На АТВ нормальный директор, и меня, наоборот, приглашали остаться – я самая опытная ведущая на канале, другие коллеги совсем молодые.

– Но в ФБ вы написали, что решение об уходе назревало давно…

– Ну, как давно… все это связано с выборами. 3 сентября я вышла из отпуска, должна была вести новостной эфир. Мне дали прочитать подводку к сюжету о том, что Вячеслав Мархаев, один из кандидатов в мэры Улан-Удэ, якобы вывернул руку корреспонденту РЕН ТВ Евгении Могилевской. Я сказала: "Но это же неправда, никакого нападения не было, я отсматривала видео с той встречи. Я считаю, что это просто попытка опорочить нормального человека". Мне говорят: "Ну, давай ты не будешь называть фамилию Мархаев. А скажешь – "сенатор от Иркутской области…" Ну да, так-то никто, можно подумать, не догадается, о ком речь… И я сказала: "Нет, я не буду это читать. Я 10 лет создавала свое имя, репутацию, мне доверяют люди. И я не буду разрушать все это полутораминутной ложью". Предложила: если надо – могу уйти прямо сейчас.

Или, говорю, дайте мне еще неделю отпуска, я выйду 10 сентября, когда закончатся эти чертовы выборы, самые грязные в истории Улан-Удэ, и продолжу работать. Так и решили. На том выпуске был другой ведущий. А я вышла на работу 10 сентября, никаких конфликтов и взаимных претензий у меня с руководством АТВ не было.

А 11-го я снимала сюжет об акции протеста на площади Советов для Общественного телевидения России (ОТР), с которым плотно сотрудничаю. На площадь я приехала именно в тот момент, когда начался разгон протестующих. Сюжет у меня получился огромный – почти на 14 минут. На ОТР взяли минуту, наверное. А на свой канал я его выложила целиком.

На самом деле все, что там происходило, было очень страшно. И я поняла, что не смогу завтра выйти на АТВ, чтобы красиво и непринужденно рассказывать о жизнерадостных новостях. Не смогу перешагнуть через свою совесть.

"Независимой прессы в Бурятии нет"

– Вы в соцсетях назвали АТВ правительственным каналом. Это действительно официальное СМИ, учрежденное республиканскими властями?

– Нет, это не официальный правительственный орган. Я проработала на АТВ полтора года и, признаться, не знаю всей истории слияния этого некогда честного и независимого телеканала с правительством. Наверное, этот процесс начался года три-четыре назад. Но сейчас АТВ обслуживает правительство информационно, так же как другой местный канал, "Тивиком". Да и вообще независимой прессы в Бурятии нет. У всех так или иначе контракты с властями. Сюжеты выходят только двух типов: про то, как все в республике прекрасно, или жутики о происшествиях.

Не знаю, если бы разгона не было, я бы, наверное, и сейчас вела новости на АТВ. Но понимаете… Вот я на площади снимаю сюжет для ОТР – а рядом никого из коллег нет. Я там одна из журналистов. Никому такие сюжеты не нужны. Представьте: сегодня я все это сняла, а завтра опять выйду на АТВ – и что буду рассказывать людям?

В общем, на следующий день я пошла и уволилась. Ради интереса тогда же включила новости родного канала. И что вы думаете? Впечатление такое, будто мы на разных планетах живем. Нет ни слова о том, что происходило на площади. И нигде нет.

– То есть местные СМИ это событие вообще никак не освещали – ни в нейтральном ключе, ни в негативном? Просто молчание, и все?

– Более-менее рассказал о происходящем телеканал "Ариг Ус". Но и у них сюжеты "причесанные". Например, разгон протестующих они не снимали. Руководитель канала – депутат Народного Хурала, она тоже не пойдет, как герой на амбразуру, с такими сюжетами. Возможно, были еще публикации, которые я просто не увидела. Но зато в соцсетях – а у нас довольно много проплаченных "троллей" и блогеров, работающих на власть, – все преподносилось так, будто на площади собрались какие-то гопники и фрики, маргиналы, националисты, которые требуют едва ли не отделения Бурятии от России и т.д. Причем националисты буйствуют якобы с подачи Вячеслава Мархаева. Но это совершенно не так. Я общалась с теми, кто там был на площади – это умные, интеллигентные люди. А Мархаев никогда не был националистом, у него, между прочим, двое приемных чеченских детей. Вот так все оказалось перевернуто с ног на голову.

"Я смогла наконец вырваться из этой системы"

– Вы уволились с АТВ – а дальше что? Планы уже есть?

– Предложения были, в том числе от одного из местных телеканалов. Но я вообще не хочу больше работать на бурятском телевидении, почему – объяснила. В несколько пресс-служб звали. Звонил один из политтехнологов, занимавшихся выборной кампанией Шутенкова (Игорь Шутенков победил на выборах на пост мэра Улан-Удэ. – Прим. ред.), предлагал "встретиться и поговорить". Но я отказалась: от этих людей стараюсь держаться подальше – никогда не знаешь, чего от них ждать.

Вообще, я четвертый год сотрудничаю с ОТР и собираюсь снимать для них сюжеты чаще, а не раз в неделю, как было до сих пор. Буду развивать свой ютьюб-канал, инстаграм. Вижу, что это вызывает живой отклик у людей: на сообщения в инстаграме сейчас каждый день до трех часов ночи отвечаю, а у моего ютьюб-канала уже шесть тысяч подписчиков, причем три тысячи добавились за последние сутки. Некоторые люди меня в сообщениях называют чуть ли не лучом света в темном царстве. Но на самом деле я ничего особенного не сделала – просто подошла и взяла интервью, это обычная работа журналиста. Но для людей, которые устали хавать говно и ложь с экранов, этот поступок кажется экстраординарным. Нормальная журналистская работа воспринимается как чудо…

Но еще до всех планов хочу отдохнуть и подумать несколько дней.

– А как насчет сотрудничества с федеральными каналами и покорения Москвы? Что-то такое на вашей странице промелькнуло…

– Ну, это шутка, конечно. Мне ОТР вполне хватает.

– К тому же вряд ли федеральные каналы – более объективные и независимые, чем в Бурятии.

– Ну да. На федеральных каналах точно такая же картина. Но что касается канала, где я работаю, то, пожалуй, ни на одном федеральном канале не говорят столько правды, сколько на ОТР. Но в Москву я переезжать не собираюсь – я им здесь нужна.

В общем, какого-то отчаяния из-за случившегося нет, наоборот, я счастлива – камень с души свалился. Не пропаду и заработаю на жизнь.

– Как коллеги отнеслись к вашему решению?

– Да кто как. Некоторые, возможно, немножко завидуют, что я смогла наконец вырваться из этой системы, а они не смогли. Но у меня есть ОТР, а у них нет.

– А если бы ОТР не было – вы были бы готовы уйти "в никуда"?

– Да, вполне.