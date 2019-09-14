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Минчанка на пикете по сбору подписей «Европейской Беларуси»: Надоело вранье

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  • 14.09.2019, 16:12
  • 1,336
Минчанка на пикете по сбору подписей «Европейской Беларуси»: Надоело вранье

Проблемы в Беларуси есть на всех уровнях.

Об этом говорят люди, которые приходят на предвыборные пикеты по сбору подписей гражданской кампании «Европейская Беларусь». Жительница Минска рассказала пресс-службе «Европейской Беларуси», почему поставила подпись за выдвижение Ирины Халип по Партизанскому избирательному округу №110:

- Если честно говорить, то меня не устраивает все – социальные, экономические, политические проблемы. Надоела узурпация власти, бесконечное вранье нашего главного, так сказать, руководителя. Социальное обеспечение пожилых людей – тоже, конечно, не устраивает. Уровень образования не устраивает, то что молодежь вынуждена уезжать из этой страны, потому что они не видят здесь своего будущего хорошего.

Я поддерживаю Ирину Халип потому что я ее глубоко уважаю, я читаю ее статьи, читаю ее мужа – Андрея Санникова, мне близки их позиции, их мироощущение, все остальное. Мне они глубоко симпатичны, я всецело разделяю их взгляды. Если, действительно, Ирина поднимет вопрос об импичменте, то я поддержу ее обеими руками.

Активисты «Европейской Беларуси» приглашают на всех желающих на пикеты в Минске и других городах страны. Сегодня, 14 сентября, они пройдут в следующих местах столицы:

Улица Немига, 12Б, возле ресторана Макдональдс: 17.00 — 19.00,

Перекресток улиц Уральская и Фроликова: 11.00 — 17.00,

Улица Руссиянова, 7, универсам «Первомайский»: 14.00 — 19.00,

Станция метро «Институт культуры», выход на улицу Могилевская: 13.00 — 16.00,

Улица Кальварийская, 24 гипермаркет «Корона»: 16.30 — 19.30,

Улица Карбышева, 13, магазин «Златка»: 14.00 — 19.00,

Площадка у входа на Комаровский рынок: 12.00 — 17.00.

Проспект Независимости, 15: 12:00 — 16:00

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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