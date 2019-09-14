Новая эра для США и мира Нолан Петерсон

14.09.2019, 16:16

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Мировая роль Америки в том, чтобы быть маяком, когда речь заходит о свободе.

Глобальная борьба Америки с терроризмом после событий 11 сентября стала на год старше. Прошло 18 лет, а американские войска все еще дислоцированы по всему миру ради этой цели, и к борьбе, вероятно, приобщится еще одно поколение.

Но несмотря на то, что американская кампания по борьбе с терроризмом продолжается, внешнеполитические вызовы стали куда более разнообразными — и, как утверждают, куда более опасными — чем на рассвете 11 сентября 2001 года.

После того как целое поколение сосредоточилось на борьбе с терроризмом и войнами в Ираке и Афганистане, американские политики приспосабливаются к новой реальности, в которой так называемые стратегические гонки между национальными государствами и спектр крупных конфликтов вновь определяют мировые события.

Эта новая эра требует от США переосмысления своей роли как глобального топ-государства. Именно поэтому, по словам госсекретаря Майка Помпео, администрация Дональда Трампа меняет американскую внешнюю политику после эпохи Обамы.

«По моему мнению, и исходя из того, что я уже видел в мире, когда Трамп стал президентом, люди были озадачены тем, как Барак Обама путешествовал по разным странам, извиняясь за многие вещи, которые сделала там Америка в течение прошлых десятилетий», — рассказал Помпео The Daily Signal в эксклюзивном, обширном телефонном интервью.

«У меня и президента Трампа был совсем другой взгляд на это. Везде, где бы мы ни были, Америка — это сила добра. Я верю в это всем сердцем, — сказал Помпео, добавив следующее. — Мы не всегда делаем это правильно. Не всегда идеально. Но наши усилия благородные и важные, и мы стараемся сделать Америку безопасной и одновременно улучшить жизнь людей в каждой стране… улучшить их способность чувствовать себя свободными среди своего народа».

«Америка пережде всего»

Тоталитарные правительства в Китае и России все больше встревают в международные авантюры, чтобы прорекламировать свою легитимность внутренней аудитории. В то же время с увеличением использования тактики «серой зоны» среди противников Америки, вес страны на мировой арене уже не измеряется экономической мощью, военной силой или даже дипломатическим влиянием.

Скорее дерзкое использование дезинформации для формирования общественного мнения дома и за рубежом позволяет таким странам как Иран и Россия значительно преобладать в своей весовой категории в том, что касается жесткой и мягкой силы и их влияния на мировые события.

Мир — это не только опасное место, многочисленные глобальные горячие точки в нем остаются за шаг — так называемый сценарий Франца Фердинанда — от катастрофы. Вот несколько из них: русская артиллерия ежедневно гремит на востоке Украины, агрессия Ирана усиливается в Ормузском проливе и по всему Ближнему Востоку, Китай и США втянуты в торговую войну, а Пекин наращивает милитаризацию южно моря, Венесуэла топчется как неудачное социалистическое государство в ожидании, а денеклуаризация Северной Кореи остается невыполнимой задачей. Этот список можно продолжать (…).

Безусловно, дуга истории не автоматически сгибается к глобальной утопии. Следовательно, в глазах администрации Трампа, мир нуждается в американском лидерстве. Впрочем, выбору внешнеполитических обязательств предшествуют серьезные компромиссы, говорит Помпео.

(…) Ключевое в трамповской философии «Америка превыше всего», говорит Помпео, заключается в том, чтобы закрепить экономику США как инструмент защиты от многочисленных международных угроз современности.

«Президент очень фокусируется на том факте, что без сильной американской экономики все эти риски становятся большими, — говорит Помпео. — Большинство дипломатических усилий, которые мы прилагали… были направлены на обеспечение того, чтобы Америка имела доступ к рынкм, чтобы мы использовали свои дипломатические усилия на то, чтобы способствовать убеждению в том, что американская экономика способна расти и процветать. Зная, когда мы делаем это правильно, мы можем соответствующим образом контролировать и вопросы безопасности».

Мягкая сила

(…) Внешнюю политику администрации Трампа часто критикуют за то, что политика «Америка превыше всего» ослабляет глобальные позиции нации. Критики уверяют, что иногда слишком резкие слова Трампа в сторону американских союзников потрепали некогда зависимые отношения.

Кроме того, поставленная под сомнение проблема целесообразности традиционных международных институтов, в частности, НАТО, привела к тому, что из многих уголков начали поступать предупреждения о надвигающемся крахе либерального мирового порядка. (…)

И Помпео, в свою очередь, утверждает, что бренд США мощный как никогда в глазах тех, кто хочет достичь лучшей жизни, следуя основополагающим ценностям Америки в своих странах. Мир всегда наблюдает, и тот пример, который подает американская демократическая республика — со всеми своими недостатками и всем остальным — имеет глобальные последствия, говорит госсекретарь.

Мировая роль Америки в том, чтобы «Быть неким маяком, ярким светом, демонстративно правым, когда речь заходит о свободе», говорит Помпео. «С исключительного места, отведенного Америке, мы никогда не можем сводить глаз».

Американская внешняя политика не может полагаться только на принуждение или привязанность, влияя на поведение иностранных правительств. И не каждый результат, которого Америка стремится достичь в мире, имеет свою цену.

По словам Помпео, США скорее сохраняют за собой исключительную способность влиять на геополитические изменения благодаря вдохновенной силе «тех основополагающих идей, которые лежат в основе американского видения и нашей истории». (…)

Продолжение протестов в Гонконге против правления Пекина и параллельные антиправительственные протесты в России дают основания говорить, что глобальный призыв к свободе и демократии не может быть таким пассивным, как сейчас, утверждают критики администрации Трампа.

«Я вижу это во многих уголках мира, где у власти авторитарные режимы, — говорит Помпео. — Я вижу, как люди стремятся к лучшей жизни для себя и своих семей. Здесь, конечно, речь идет об экономике. И в более широком смысле я вижу, как они стремятся отстоять свои права».

Помпео видит в параллельных протестах в Гонконге и России нарастание общей волны недовольства авторитаризмом. Однако считает, что свободный доступ к информации в цифровом мире способствует продвижению базовых прав человека и свободы. (…)

Человеческое лицо

Помпео примерил массу шляп за свою жизнь — он был армейским офицером, конгрессменом от Канзаса, директором ЦРУ и, с 26 апреля 2018 года, 70-м госсекретарем Америки.

Поэтому 55-летний уроженец Калифорнии участвовал в демонстрации американской силы фактически на каждом управленческом уровне. (…)

За бурным темпом выполнения своих обязанностей в качестве госсекретаря, у Помпео было мало времени подумать о своем месте в истории. И учитывая то, что Америка находится на пороге новой эры геополитики, может произойти так, что администрация Трампа задаст тон для американской политики будущих поколений. (…)

Нолан Петерсон, The Daily Signal, (перевод - «Новое время»)