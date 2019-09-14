Дудь продолжает бесить звезд с федеральных российских каналов 8 Ирина Петровская

14.09.2019, 16:31

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Юрий Дудь

Он всего лишь называет вещи своими именами.

«Мы имеем главный канал страны, который, к сожалению, принадлежит американцам. Это Первый канал, «Россия», НТВ? К сожалению, это не так. У YouTube аудитория больше, чем у любого российского канала. И у звезд YouTube, к сожалению, аудитория больше, чем у тебя, Ром, чем у Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и любой, какую ты мне назовешь, телезвезды. Как мы умудрились позволить, чтобы американское интернет-средство стало главным, я не знаю. Что мы будем с этим делать — я не знаю, но я знаю, что у нас есть целое поколение, которое не черпает информацию практически больше ниоткуда, кроме как с платформ и источников, принадлежащих не России. Мы сейчас имеем ситуацию, когда сознанием и информированием нашего подрастающего поколения управляем не мы…»

«Рома», к которому обратилась исполненная тревоги за оболваненное американцами подрастающее поколение руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, — это телеведущий Роман Бабаян, совершивший невероятный карьерный рывок. Мало того, что его без проблем избрали в Мосгордуму, так еще с этой же недели он стартовал на телеканале НТВ с авторским ток-шоу «Своя правда».

До того он годы прозябал на заштатном канале ТВЦ, где тоже вел общественно-политическое ток-шоу «Право голоса». И хотя он очень старался походить на своих старших товарищей с главных федеральных каналов, усвоив их наступательную на неправильных гостей манеру, но все же большой славы там не снискал: разве что однажды ухватил небольшую порцию «славы» из разряда «попал под лошадь». В интернет попало видео инцидента с польским экспертом Томашем Мацейчуком, в которого ведущий Бабаян в сердцах бросил листы бумаги, после чего под выкрики: «Ты, баран, пошел вон отсюда!» — другие участники программы дали клеветнику России в глаз и вытолкали из студии.

Случилось это около трех лет назад, и вот, наконец, награда нашла героя. Теперь ежедневно по будням Бабаян на НТВ несет «Свою правду», и один из первых ее выпусков был посвящен угрожающему стабильности России распространению интернета, куда буквально валом валит молодежь, которой «промывают мозги и учат Родину не любить».

Данные, которые привел Бабаян в «Своей правде», ужасают и его, и большинство его гостей: у YouTube среднесуточный охват аудитории — 31,7%. Тогда как у Первого канала — 22,7, у «России — 22,2%, а у НТВ — 18%.

«Мы можем создать что-то по мощности такое же?» — задался вопросом Бабаян, и сам же с горечью признал:

«Не можем! Три фильма вышло про Беслан, и мы с вами знаем, что это за фильмы, мы знаем, кто эти фильмы делал, мы можем предположить, на какие средства делались эти фильмы. 11 миллионов просмотров у одного из этих фильмов! Есть другие фильмы, которые отражают реальную картину и сделаны непосредственно людьми, которые там реально находились. И ничего не получается… 11 миллионов просмотров у фильма, где используется исключительно риторика террористов и фактура… Получается, любой человек может стать лидером мнений. Он чушь последнюю несет, но он весь из себя такой модный, весь в татуировках. Если такие люди могут стать лидерами мнений — это катастрофа, и мы не в состоянии переломить ситуацию».

Бедные и несчастные федеральные телеканалы: как ни бьются, как ни стараются «дать хоть какую-то правдивую информацию нашей молодежи», а все равно ей, неблагодарной, в интернете словно медом намазано. Этим-то умело пользуются «наши так называемые западные партнеры», а если говорить откровенно — «наши враги», заманивая в свои сети все новые и новые жертвы.

И первый и главный «враг», кто не дает покоя федеральным телезвездам, — Юрий Дудь с его миллионами просмотров. Пришла беда, откуда не ждали. И теперь они, недавние властители дум, подобно гоголевскому городничему, заходятся в ярости и недоумении: «У, щелкоперы, либералы проклятые! Чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку!… Ну что было в этом вертопрахе похожего на …журналиста? Ничего не было! И вдруг все: журналист, журналист!»

А он, как назло, дает им все новые и новые поводы для бешенства. Вот и 10 сентября, когда Дудя полоскали в «Своей правде» у Бабаяна, наш герой, удостоенный премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана», неожиданно произнес речь, которая снова взорвала интернет.

«У меня есть просьба, — сказал он, обращаясь к гламурной публике в зале. — Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом… Я понимаю, что многие скажут: «Слушай, Юрец, мы все понимаем, всех жалко, всем тяжело, со всеми согласны, но очень не хочется лишиться ремесла, очень не хочется лишиться самореализации». Тут я могу процитировать только одну важную русскую панк-группу: «Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки…».

В 2010 году сенсацией стала речь телекумира предыдущего поколения Леонида Парфенова на церемонии вручения премии имени Листьева. Он первым сказал в лицо телебоссам и своим коллегам о причинах «драматичного спада телесмотрения у самой активной части населения»:

«Журналистские темы, а с ними и вся жизнь окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ… Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Наше ТВ все изощреннее будоражит, увлекает, развлекает и смешит, но вряд ли назовешь его гражданским общественно-политическим институтом… Я не вправе винить никого из коллег, я сам никакой не борец и от других подвигов не жду. Но надо хотя бы назвать вещи своими именами».

Леонид Парфенов, вскоре после скандальной речи окончательно отлученный от федерального эфира, в подтверждение слов Дудя от голода и скуки не умер. Пишет книги, снимает фильмы, успешно освоил альтернативные интернет-платформы. А «драматичный спад телесмотрения» за прошедшие 9 лет превратился в трагический. Понимая это, нынешние «телезвезды» бьются в истерике, но не делают ничего, чтобы преодолеть все увеличивающийся разрыв между аудиторией ТВ и интернета.

А медийная звезда нового поколения Юрий Дудь, не обращая внимания на эти истерики и площадную брань в свой адрес, спокойно и уверенно делает свое дело. И никакое ТВ ему уже не нужно. И никто его от эфира не отлучит, потому что он сам себе хозяин, и нет на него управы. Борец ли он, лидер ли протеста, в которые его многие спешат записать? Да нет. Он всего лишь называет вещи своими именами.

Ирина Петровская, «Новая газета»