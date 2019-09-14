закрыть
14 сентября 2019, суббота, 18:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Дудь продолжает бесить звезд с федеральных российских каналов

8
  • Ирина Петровская
  • 14.09.2019, 16:31
  • 5,979
Дудь продолжает бесить звезд с федеральных российских каналов
Юрий Дудь

Он всего лишь называет вещи своими именами.

«Мы имеем главный канал страны, который, к сожалению, принадлежит американцам. Это Первый канал, «Россия», НТВ? К сожалению, это не так. У YouTube аудитория больше, чем у любого российского канала. И у звезд YouTube, к сожалению, аудитория больше, чем у тебя, Ром, чем у Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и любой, какую ты мне назовешь, телезвезды. Как мы умудрились позволить, чтобы американское интернет-средство стало главным, я не знаю. Что мы будем с этим делать — я не знаю, но я знаю, что у нас есть целое поколение, которое не черпает информацию практически больше ниоткуда, кроме как с платформ и источников, принадлежащих не России. Мы сейчас имеем ситуацию, когда сознанием и информированием нашего подрастающего поколения управляем не мы…»

«Рома», к которому обратилась исполненная тревоги за оболваненное американцами подрастающее поколение руководитель телеканала RT Маргарита Симоньян, — это телеведущий Роман Бабаян, совершивший невероятный карьерный рывок. Мало того, что его без проблем избрали в Мосгордуму, так еще с этой же недели он стартовал на телеканале НТВ с авторским ток-шоу «Своя правда».

До того он годы прозябал на заштатном канале ТВЦ, где тоже вел общественно-политическое ток-шоу «Право голоса». И хотя он очень старался походить на своих старших товарищей с главных федеральных каналов, усвоив их наступательную на неправильных гостей манеру, но все же большой славы там не снискал: разве что однажды ухватил небольшую порцию «славы» из разряда «попал под лошадь». В интернет попало видео инцидента с польским экспертом Томашем Мацейчуком, в которого ведущий Бабаян в сердцах бросил листы бумаги, после чего под выкрики: «Ты, баран, пошел вон отсюда!» — другие участники программы дали клеветнику России в глаз и вытолкали из студии.

Случилось это около трех лет назад, и вот, наконец, награда нашла героя. Теперь ежедневно по будням Бабаян на НТВ несет «Свою правду», и один из первых ее выпусков был посвящен угрожающему стабильности России распространению интернета, куда буквально валом валит молодежь, которой «промывают мозги и учат Родину не любить».

Данные, которые привел Бабаян в «Своей правде», ужасают и его, и большинство его гостей: у YouTube среднесуточный охват аудитории — 31,7%. Тогда как у Первого канала — 22,7, у «России — 22,2%, а у НТВ — 18%.

«Мы можем создать что-то по мощности такое же?» — задался вопросом Бабаян, и сам же с горечью признал:

«Не можем! Три фильма вышло про Беслан, и мы с вами знаем, что это за фильмы, мы знаем, кто эти фильмы делал, мы можем предположить, на какие средства делались эти фильмы. 11 миллионов просмотров у одного из этих фильмов! Есть другие фильмы, которые отражают реальную картину и сделаны непосредственно людьми, которые там реально находились. И ничего не получается… 11 миллионов просмотров у фильма, где используется исключительно риторика террористов и фактура… Получается, любой человек может стать лидером мнений. Он чушь последнюю несет, но он весь из себя такой модный, весь в татуировках. Если такие люди могут стать лидерами мнений — это катастрофа, и мы не в состоянии переломить ситуацию».

Бедные и несчастные федеральные телеканалы: как ни бьются, как ни стараются «дать хоть какую-то правдивую информацию нашей молодежи», а все равно ей, неблагодарной, в интернете словно медом намазано. Этим-то умело пользуются «наши так называемые западные партнеры», а если говорить откровенно — «наши враги», заманивая в свои сети все новые и новые жертвы.

И первый и главный «враг», кто не дает покоя федеральным телезвездам, — Юрий Дудь с его миллионами просмотров. Пришла беда, откуда не ждали. И теперь они, недавние властители дум, подобно гоголевскому городничему, заходятся в ярости и недоумении: «У, щелкоперы, либералы проклятые! Чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку!… Ну что было в этом вертопрахе похожего на …журналиста? Ничего не было! И вдруг все: журналист, журналист!»

А он, как назло, дает им все новые и новые поводы для бешенства. Вот и 10 сентября, когда Дудя полоскали в «Своей правде» у Бабаяна, наш герой, удостоенный премии журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана», неожиданно произнес речь, которая снова взорвала интернет.

«У меня есть просьба, — сказал он, обращаясь к гламурной публике в зале. — Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вагон государственных денег, когда будут вкидывать новую пачку макулатуры в избирательную урну, я очень прошу вас говорить об этом, а не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом… Я понимаю, что многие скажут: «Слушай, Юрец, мы все понимаем, всех жалко, всем тяжело, со всеми согласны, но очень не хочется лишиться ремесла, очень не хочется лишиться самореализации». Тут я могу процитировать только одну важную русскую панк-группу: «Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не умрет от голода и скуки…».

В 2010 году сенсацией стала речь телекумира предыдущего поколения Леонида Парфенова на церемонии вручения премии имени Листьева. Он первым сказал в лицо телебоссам и своим коллегам о причинах «драматичного спада телесмотрения у самой активной части населения»:

«Журналистские темы, а с ними и вся жизнь окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ… Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Наше ТВ все изощреннее будоражит, увлекает, развлекает и смешит, но вряд ли назовешь его гражданским общественно-политическим институтом… Я не вправе винить никого из коллег, я сам никакой не борец и от других подвигов не жду. Но надо хотя бы назвать вещи своими именами».

Леонид Парфенов, вскоре после скандальной речи окончательно отлученный от федерального эфира, в подтверждение слов Дудя от голода и скуки не умер. Пишет книги, снимает фильмы, успешно освоил альтернативные интернет-платформы. А «драматичный спад телесмотрения» за прошедшие 9 лет превратился в трагический. Понимая это, нынешние «телезвезды» бьются в истерике, но не делают ничего, чтобы преодолеть все увеличивающийся разрыв между аудиторией ТВ и интернета.

А медийная звезда нового поколения Юрий Дудь, не обращая внимания на эти истерики и площадную брань в свой адрес, спокойно и уверенно делает свое дело. И никакое ТВ ему уже не нужно. И никто его от эфира не отлучит, потому что он сам себе хозяин, и нет на него управы. Борец ли он, лидер ли протеста, в которые его многие спешат записать? Да нет. Он всего лишь называет вещи своими именами.

Ирина Петровская, «Новая газета»


популярное за неделю

Мнение

Загадочный визит арабского шейха
Загадочный визит арабского шейха Валерий Карбалевич
Нам есть о чем поговорить
Нам есть о чем поговорить Евгений Афнагель
Пасечник Виктор и фальсификации
Пасечник Виктор и фальсификации Ирина Халип
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов
Незамысловатый взгляд на мир из Дроздов Валерий Карбалевич