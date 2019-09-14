Скандал в гомельской школе: кто виноват? 14 14.09.2019, 16:39

2,266

Иллюстрационное фото

И это как раз тот случай, когда главные виновные — не стороны конфликта.

Скандал в гомельской школе, где 11 сентября во время уроков учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, вызвал бурную реакцию. Не прошло и пары дней с момента опубликования видео, как учитель лишилась своей должности, пишет «Салiдарнасць».

Все было осуществлено в лучших традициях нашей системы образования: школу навестила представительная комиссия из облисполкома, для родителей четвероклашек, при которых все и произошло, провели экстренное собрание, учительницу уволили.

Казалось бы, ситуация однозначная: учитель действовала, мягко говоря, далеко за рамками педагогических стандартов. Однако, если посмотреть на реакцию, то мнения об этой истории у всех разные. Более того, даже сами родители учеников, в чьем классе произошел инцидент, готовы защищать учительницу.

— Может, стоит пересмотреть решение? Да, Людмила Ивановна поступила некорректно, вопросов нет. Но мы знаем ее — это хороший педагог, опытный. К ней в прошлом году, когда она набирала первый класс, все хотели попасть, родители чуть не дрались, — рассказывали родители, отмечая, что «да, она учитель — и нехорошо вышло, но нервы у всех сдают».

Некоторые же уверены, что педагог, который себе такое позволяет «профнепригоден и не должен больше работать».

О неоднозначности ситуации говорит и реакция пользователей сети. «Устала, выгорела — сложная работа, а дома беспомощный старый человек. Это очень тяжело», — отмечают комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Родителям стоит внушать детям уважение к педагогам и своим одноклассникам, и какую-никакую дисциплину, а не вседозволенность».

«Прекрасно её понимаю. У самой стаж преподавания 27 лет. Иногда хочется убить, особенно родителей, которые потакают своему гадёнышу. Пока держусь, но с каждым годом всё труднее. Жаль, что убрали выслугу лет. Даже 25 лет учителем — это уже полное выгорание».

Другие же наоборот возмущены ситуацией.

«Учитель — это учитель. У него не должно быть таких слов: «на кладбище тебя понесут» и т.д. Что бы ни происходило, унижать и оскорблять детей недопустимо! Провинился ребёнок — вызови родителей в школу. Зачем же свое лицо перед детьми терять. отработала она свое, вот и сдали нервы, тем более что пенсия вот уже».

«Если педагог со стажем в 37 лет не может поставить на место 8-9-летнего ученика, это означает, что ему уже пора оставить преподавание. А срываться на тех, кто заведомо меньше и слабее, не может ответить — это просто низко».

«Хорошо, что видео вышло в паблик. Иначе бы и дальше продолжалось. А потом — ах, за что это кто-то там убил в школе педагога?»

А вот еще один характерный комментарий:

«Современные школы — это ад и погибель, хорошие учителя и директора с каждым годом уходят. Мне как молодому специалисту платят по 100 б.р и запугивают постоянно, могут отправить вести предметы даже не по вашему профилю! Бегите люди из школы, а те кто думает поступать в пед — не идите, пустая трата времени, сил и здоровья».

И это действительно та ситуация, в которой сложно найти одного виноватого, потому что виновны все.

Имела ли право учитель так вести себя и могут ли вообще быть в лексиконе педагога выражения: «тебе п***ц будет!» Конечно, нет.

Виноват ли ребенок, в том, что позволил себе неуважение к учителю? Да, несомненно.

Виноваты ли родители в том, что не объяснили своему чаду, как нужно себя вести в школе и элементарные правила уважения к взрослым и людям вообще? Да, виноваты.

Но есть в этой ситуации еще один виновный, который, вроде как и не участвовал в конфликте, однако больше всего причастен к его возникновению. Тот, кто создал и поддерживает нынешнюю систему образования, которая породила подобную ситуацию.

Тот, кто мизерными зарплатами и унизительными нехарактерными обязанностями понизил статус учителя ниже плинтуса, так, что вернуть уважение к нему будет сложно еще очень долго.

Тот, кто превратил педагогов в сборщиков макулатуры, переписчиков населения, идеологов, надсмотрщиков, загонщиков в БРСМ и главных проводников «политики партии».

Тот, кто заставил уйти из школ лучших, свободолюбивых и способных отстаивать свою точку зрения.

У этого виновника может быть одно имя, а может быть и много. Потому что это целая система, выстроенная в стране за десятилетия. Сегодня мы пожинаем ее плоды. А уж в том, почему это произошло, виноваты мы сами.