Зеленский предложил построить с нуля город на берегу Черного моря 3 14.09.2019, 16:50

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Иллюстрационное фото

Президент Украины пригласил инвесторов для строительства города-курорта.

13 сентября в Киеве на форуме YES президент Украины Владимир Зеленский пригласил в страну инвесторов для строительства нового города. Стенограмму выступления главы государства опубликовал его сайт, пишет "Гордон".

"Нам есть что вам всем предложить, если можно так сказать, есть чем за этим столом вас угостить. Это ряд проектов, куда под мои личные гарантии защиты я приглашаю иностранный бизнес... Новый курорт на побережье Черного моря. Нужно уточнить: это совершенно новый украинский город. С нуля", – сказал Зеленский.

Он также пригласил инвесторов вкладывать средства в такие проекты, как превращение пустынных земель на юге Украины в плодородные, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, новые горнолыжные курорты в Карпатах (в Славском и Боржави), Іmpact-инвестирование, остров Хортица и масштабный парк развлечений для гостей из Восточной и Центральной Европы.

"Ялтинская европейская стратегия" (YES) – ежегодный форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте.