Дмитрий Савич: Будем добиваться отставки Лукашенко 6 14.09.2019, 17:07

1,440

Активист «Европейской Беларуси» рассказал о целях своего участия в политической кампании.

Участник парламентской кампании от «Европейской Беларуси» по Светлогорскому избирательному округу №46 Дмитрий Савич рассказал о сборе подписей:

- Людей с каждым днем все больше. Приходят, ставят подписи, обсуждают ситуацию сложившуюся в стране, высказывают свое мнение, жестко критикуют власть. Бывают горячие дискуссии. Большинство соглашается с тем, что выборов у нас нет, что голоса не считаются, что нужно добиваться настоящих честных выборов. Нужно, чтобы в парламент шли депутаты от народа, которые, действительно выбираются людьми. Чтобы они были подотчетны избирателям, а не назначались узурпатором.

На моем округе вся ситуация крутиться вокруг завода беленной целлюлозы. Вчера мы были в деревне, около которой он находится. Люди высказывались о ситуации, говорили, что нынешний «депутат» Филиппович Галина второй срок досиживает, а по – сути, так ничего и не сделала, чтобы решить проблему, от которой страдают все жители города. Она наоборот участвовала в компании по одурачиванию людей.

Завод выбрасывает очень опасные вещества, а наша «депутат» была не за людей, а была за интересы чиновников и определенных бизнес-структур, которые этот завод, собственно, и строили за китайские кредиты.

Настроение отличное, планируем собрать необходимую тысячу подписей, зарегистрироваться и в октябре начать вести агитацию. Буду требовать отставки Лукашенко и проведения честных выборов, а также закрытия АЭС и, конечно, решения нашей главной местной проблему — закрытия завода беленной целлюлозы.